Como parte del programa, se presentó el automóvil que será entregado en mayo de 2026 a un estudiante de preparatoria que logre asistencia perfecta durante todo el año escolar.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 08 2025
McAllen – Este lunes se llevó a cabo en Sames McAllen Ford una conferencia de prensa donde McAllen ISD anunció su nueva campaña de asistencia perfecta para el ciclo escolar en curso.

El anuncio tuvo un ambiente festivo con la participación de porristas, el equipo de baile y una banda de percusión, quienes animaron a los asistentes y reforzaron el mensaje de motivación hacia los estudiantes.

automóvil McAllen ISD
