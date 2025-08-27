McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

HOY

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero al aire libre el sábado 6 de septiembre, de 6:00 a 9:00 p.m. El […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 27 2025
MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia!

Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero al aire libre el sábado 6 de septiembre, de 6:00 a 9:00 p.m.

El evento ofrecerá:

  • Música en vivo bajo las estrellas
  • Artistas locales y productos hechos a mano
  • Deliciosas opciones de comida
  • Vendedores con artículos únicos

📍 La actividad se llevará a cabo desde Beech Avenue hasta Gumwood Avenue, invitando a la comunidad a disfrutar de una noche de entretenimiento, compras y arte local.

