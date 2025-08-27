McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia!

Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero al aire libre el sábado 6 de septiembre, de 6:00 a 9:00 p.m.

El evento ofrecerá:

Música en vivo bajo las estrellas

Artistas locales y productos hechos a mano

Deliciosas opciones de comida

Vendedores con artículos únicos

📍 La actividad se llevará a cabo desde Beech Avenue hasta Gumwood Avenue, invitando a la comunidad a disfrutar de una noche de entretenimiento, compras y arte local.