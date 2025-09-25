McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report.

McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland (#3), League City (#6) y Leander (#8).

El ranking anual evalúa a 250 ciudades en todo Estados Unidos tomando en cuenta factores como asequibilidad, mercado laboral, calidad de vida y atractivo general.

Con una población de 144,628 habitantes y una edad media de 31.9 años, McAllen destaca por su accesibilidad: el valor medio de una vivienda es de $169,631, la renta mensual promedio de $783 y el ingreso familiar medio de $59,255. Además, los residentes disfrutan de un tiempo de traslado promedio de solo 18.3 minutos y una tasa de desempleo relativamente baja de 4.6%.

El alcalde Javier Villalobos expresó:

“McAllen es una comunidad llena de orgullo y nos sentimos honrados de ser reconocidos entre los mejores lugares para vivir por nuestra calidad de vida. Este ranking refleja el esfuerzo de nuestros residentes y del liderazgo de la ciudad en priorizar infraestructura, seguridad pública y servicios que nos hacen una comunidad vibrante y acogedora”.

Por su parte, el administrador municipal Isaac J. Tawil agregó:

“Somos una ciudad en crecimiento. Con el apoyo de nuestros residentes y la comunidad empresarial, estamos construyendo un lugar donde las familias pueden prosperar, los jóvenes profesionales impulsar sus carreras y los visitantes experimentar lo mejor de nuestra cultura y calidad de vida”.

En la edición pasada (2024-2025), McAllen ocupó el lugar #48 y ha mantenido presencia constante entre las mejores ciudades de Texas y de la frontera sur.