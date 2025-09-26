McALLEN, Texas — La ciudad de McAllen anunció que este viernes 26 de septiembre realizará una conferencia de prensa con nuevos detalles sobre el McAllen Holiday Parade 2025, el tradicional Desfile Navideño que cada año reúne a miles de familias en el Valle del Río Grande.

El evento se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en la tienda H-E-B #3, ubicada en 200 US West Expressway 83, McAllen, Texas.

Entre los participantes estarán el alcalde Javier Villalobos, el administrador municipal Isaac “Ike” Tawil, la gerente regional de mercadotecnia de H-E-B, Kassandra Ramos, y la influencer asociada al desfile Ivanna Mendoza.

Durante esta cuarta conferencia de prensa, los organizadores presentarán detalles sobre apariciones de celebridades, globos gigantes, la nueva entrega de “La Aventura Navideña de Santa” y el regreso de “Christmas in the Park”, entre otras sorpresas.

El gran desfile se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025 en el McAllen Veterans Memorial Stadium (2001 N. Bicentennial Blvd.), con transmisión en vivo.

El McAllen Holiday Parade es posible gracias a su patrocinador principal H-E-B, con el apoyo de Bert Ogden Auto Group y diversas dependencias municipales, entre ellas Eventos Especiales, el Aeropuerto Internacional de McAllen, el Sistema de Puentes Internacionales, Obras Públicas, Parques y Recreación, Metro McAllen, McAllen Shines, Explore McAllen y la Corporación de Desarrollo Económico de McAllen.