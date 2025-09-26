HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

McAllen: Conferencia de prensa con más detalles sobre el Desfile Navideño 2025Ericks Webs DesignEricks Webs Design

McALLEN, Texas — La ciudad de McAllen anunció que este viernes 26 de septiembre realizará una conferencia de prensa con nuevos detalles sobre el McAllen Holiday Parade 2025, el tradicional Desfile Navideño que cada año reúne a miles de familias en el Valle del Río Grande. El evento se llevará a cabo a las 10:00 […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 26 2025
Ad Placeholder

McALLEN, Texas — La ciudad de McAllen anunció que este viernes 26 de septiembre realizará una conferencia de prensa con nuevos detalles sobre el McAllen Holiday Parade 2025, el tradicional Desfile Navideño que cada año reúne a miles de familias en el Valle del Río Grande.

El evento se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en la tienda H-E-B #3, ubicada en 200 US West Expressway 83, McAllen, Texas.

Entre los participantes estarán el alcalde Javier Villalobos, el administrador municipal Isaac “Ike” Tawil, la gerente regional de mercadotecnia de H-E-B, Kassandra Ramos, y la influencer asociada al desfile Ivanna Mendoza.

Durante esta cuarta conferencia de prensa, los organizadores presentarán detalles sobre apariciones de celebridades, globos gigantes, la nueva entrega de “La Aventura Navideña de Santa” y el regreso de “Christmas in the Park”, entre otras sorpresas.

El gran desfile se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025 en el McAllen Veterans Memorial Stadium (2001 N. Bicentennial Blvd.), con transmisión en vivo.

El McAllen Holiday Parade es posible gracias a su patrocinador principal H-E-B, con el apoyo de Bert Ogden Auto Group y diversas dependencias municipales, entre ellas Eventos Especiales, el Aeropuerto Internacional de McAllen, el Sistema de Puentes Internacionales, Obras Públicas, Parques y Recreación, Metro McAllen, McAllen Shines, Explore McAllen y la Corporación de Desarrollo Económico de McAllen.

Bert Ogden Auto Group Christmas in the Park conferencia de prensa desfile navideño Desfile Navideño 2025 entretenimiento familiar eventos en McAllen globos gigantes H-E-B Javier Villalobos McAllen McAllen Holiday Parade Navidad 2025 Santa Claus tradición navideña Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Ad Placeholder
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Ad Placeholder
Ad Placeholder