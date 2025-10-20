Marruecos hace historia al ganar el Mundial Sub-20

Clima: El pronóstico de clima en el Valle del Río Grande destaca la llegada de frentes fríos y la tradición del café de olla.
Mundial Sub-20: La selección de Marruecos se corona campeona del Mundial Sub-20, mientras que los Dallas Cowboys y los Denver Broncos logran victorias emocionantes en la NFL.
Marruecos conquista el Mundial Sub-20
Marruecos ha logrado un hito histórico al convertirse en el primer país árabe en ganar el Mundial Sub-20. En un emocionante partido final disputado en Santiago de Chile, Marruecos venció 2-0 a Argentina, con Yasir Yafiri como la estrella del encuentro al marcar los dos goles decisivos. El primero de sus goles llegó a través de un impecable tiro libre al minuto 12, y el segundo fue un remate de corta distancia al minuto 29. Argentina luchaba por su séptimo título en esta categoría, pero no pudo superar la sólida defensa marroquí.
Éxitos en la NFL: Dallas Cowboys y Denver Broncos
En la NFL, los Dallas Cowboys demostraron su dominio al vencer a los Washington Commanders con un marcador de 44-22. Dak Prescott brilló con 264 yardas y tres touchdowns, mientras que el equipo de Dallas mostró una defensa implacable. A pesar de un comienzo difícil, los Denver Broncos lograron una remontada espectacular contra los New York Giants, ganando 33-32. Bou Nicks lideró la ofensiva con 279 yardas y cuatro touchdowns en total, asegurando una victoria inolvidable con un gol de campo de 39 yardas de Roll Lutz en los últimos segundos.
Serie decisiva en el béisbol
En el béisbol, los Toronto Blue Jays forzaron un séptimo partido decisivo en su serie de campeonato de la Liga Americana al vencer 6-2 a los Seattle Mariners. Addison Barry y Vladimir Guerrero Jr. destacaron en la ofensiva, mientras que el novato Trey Jesse brilló en el montículo. Con la serie igualada 3-3, el séptimo partido se jugará en el Roger Center, donde ambos equipos buscarán un lugar en la Serie Mundial.
Autoridades confirman hallazgo de un cuerpo en Harlingen
Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la labor de las autoridades.
Mujer arrestada por la muerte de un hombre abatido a balazos en residencia rural de Mission
El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Brownsville: Arrestan a mecánico por usar patrulla sin autorización
Las autoridades informaron que Nieto no solo dejó de mantener el vehículo estacionado para su servicio, sino que lo condujo por distintos puntos de la ciudad.
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.