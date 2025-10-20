Marruecos conquista el Mundial Sub-20

Marruecos ha logrado un hito histórico al convertirse en el primer país árabe en ganar el Mundial Sub-20. En un emocionante partido final disputado en Santiago de Chile, Marruecos venció 2-0 a Argentina, con Yasir Yafiri como la estrella del encuentro al marcar los dos goles decisivos. El primero de sus goles llegó a través de un impecable tiro libre al minuto 12, y el segundo fue un remate de corta distancia al minuto 29. Argentina luchaba por su séptimo título en esta categoría, pero no pudo superar la sólida defensa marroquí.

Éxitos en la NFL: Dallas Cowboys y Denver Broncos

En la NFL, los Dallas Cowboys demostraron su dominio al vencer a los Washington Commanders con un marcador de 44-22. Dak Prescott brilló con 264 yardas y tres touchdowns, mientras que el equipo de Dallas mostró una defensa implacable. A pesar de un comienzo difícil, los Denver Broncos lograron una remontada espectacular contra los New York Giants, ganando 33-32. Bou Nicks lideró la ofensiva con 279 yardas y cuatro touchdowns en total, asegurando una victoria inolvidable con un gol de campo de 39 yardas de Roll Lutz en los últimos segundos.

Serie decisiva en el béisbol

En el béisbol, los Toronto Blue Jays forzaron un séptimo partido decisivo en su serie de campeonato de la Liga Americana al vencer 6-2 a los Seattle Mariners. Addison Barry y Vladimir Guerrero Jr. destacaron en la ofensiva, mientras que el novato Trey Jesse brilló en el montículo. Con la serie igualada 3-3, el séptimo partido se jugará en el Roger Center, donde ambos equipos buscarán un lugar en la Serie Mundial.