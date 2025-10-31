HOY

Noticias Locales

Malachi Isaiah Pineda enfrentará nuevos cargos de forma independiente de las ciudades; Pharr y AlamoEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 31 2025
CONDADO HIDALGO, Texas – Malachi Isaiah Pineda, de 19 años de edad enfrentará nuevos cargos en las ciudades de Pharr y Alamo, según confirmaron autoridades locales.

Por ahora, aún no se han impuesto nuevas fianzas, pero se espera que en los próximos días Pineda reciba cargos adicionales, entre ellos fallo de registro como agresor sexual, correspondiente al caso en la ciudad de Álamo.

Fianzas previas

En audiencias anteriores, Pineda recibió una fianza de 115 mil dólares por los delitos de exposición indecente y restricción ilegal hacia un menor de 17 años, además de otra fianza de 90 mil dólares por abuso sexual, considerado un delito grave de segundo grado.

Pendiente información sobre Pharr

Los cargos correspondientes a la ciudad de Pharr aún no se han dado a conocer, pero se mantiene comunicación con el Departamento de Policía para obtener más detalles sobre el proceso.

Continúa bajo custodia

El joven permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y procedimientos judiciales en su contra.

Se espera que en los próximos días se informe oficialmente sobre las nuevas acusaciones y montos de fianza.

