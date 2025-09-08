Edinburg, Texas – Lo que comenzó como un momento de alegría se convirtió en una emergencia de vida o muerte para Paola Taborda, madre primeriza que sufrió un paro cardíaco poco después de dar a luz. Su vida fue salvada gracias a la tecnología de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que la mantuvo con vida durante 13 días al hacerse cargo de la función de su corazón y pulmones.

Tras superar la crisis, Taborda pudo celebrar su cumpleaños y reencontrarse con su bebé, Spencer, en una emotiva recuperación.

El programa ECMO de DHR Health, iniciado en febrero de 2023, ofrece atención especializada a pacientes con fallas críticas en corazón y pulmones. El sistema ECMO bombea la sangre fuera del cuerpo, le agrega oxígeno, retira dióxido de carbono y la regresa, permitiendo que los órganos descansen y se recuperen.

DHR Health es el único hospital en el Valle del Río Grande que cuenta con servicios integrales de ECMO, lo que evita que los pacientes tengan que viajar fuera de la región en situaciones donde cada segundo es vital.

Hoy, Paola Taborda se encuentra en casa con su familia, agradecida con el equipo médico y la tecnología que le dieron una segunda oportunidad de vida.

Para más información sobre el programa ECMO de DHR Health, se puede llamar al (956) 362-3266 (ECMO).