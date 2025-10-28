Una Noche de Lucha libre en Edinburg

La expectación está en su punto máximo en el Valle de Texas mientras la superestrella de lucha libre Bandido se prepara para un evento inolvidable en Edinburg. Directamente desde Torreón, Coahuila, Bandido trae consigo todo el espectáculo de AEW, prometiendo una noche llena de emociones y combates épicos.

El Evento en el Valle

El 29 de octubre, la Bert Ogden Arena en Edinburg será el epicentro de la acción con la grabación en vivo de AEW Dynamite y AEW Collision. Serán aproximadamente tres horas de pura adrenalina para los aficionados de la lucha libre.

Este evento promete ser uno de los más destacados del año en la región, con Bandido como una de las figuras principales.

Una Carrera de Éxitos

Bandido, quien ostenta el prestigioso título de Ring of Honor, ha tenido una trayectoria impresionante. Desde su victoria el 11 de julio de 2021 y nuevamente el 6 de abril, cuando derrotó a la leyenda Chris Jericho, Bandido ha demostrado ser un luchador formidable. “Es una responsabilidad grandísima ahora tener ese título”, comenta Bandido, quien se enfrentará a Máscara Dorada en su próximo combate.

Una Alianza Poderosa

Además de su carrera individual, Bandido es actualmente campeón de parejas junto a Brody King. La química entre ellos ha sido evidente y ha sido bien recibida por los fanáticos alrededor del mundo. “Es algo increíble, algo hermoso”, dice Bandido sobre su colaboración con Brody King, que ha llevado su espectáculo a países como Inglaterra, México y Canadá.

Cómo Conseguir Boletos

Para aquellos interesados en asistir a este evento único, las entradas están disponibles en línea a través de ewtickets.com y en las taquillas de Bert Ogden Arena. No pierda la oportunidad de ser parte de esta experiencia inolvidable.