Los republicanos del Senado aún no han finalizado su versión de la amplia propuesta de políticas internas del presidente Donald Trump, pero los legisladores republicanos que se presentan a la reelección en 2026 se están preparando para el impacto político de los recortes a Medicaid que incluye el proyecto de ley.

La senadora Susan Collins, de Maine, está presionando para que se cree un fondo de ayuda a los proveedores. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, ha advertido a líderes republicanos sobre el número de personas que podrían perder la asistencia sanitaria en su estado. Y la senadora Joni Ernst, de Iowa, se ha ganado una serie de rivales demócratas que hacen campaña a partir de su respuesta “Bueno, todos vamos a morir” a un manifestante en un ayuntamiento.

Decenas de miles de personas podrían perder la cobertura en cada uno de los estados de esos tres senadores, según un análisis de KFF sobre la versión del proyecto de ley aprobada el mes pasado por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Mientras tanto, los demócratas que se encuentran en apuros esperan que centrarse en la atención médica les ayude a reducir la mayoría republicana de 53 escaños en el Senado y recuperar la Cámara de Representantes.

Una parte clave del mensaje demócrata ha sido vincular los recortes a Medicaid, que afectarían en gran medida a los estadounidenses con bajos ingresos, con las exenciones fiscales para los ricos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los cambios reducirían el gasto federal en Medicaid en aproximadamente US$ 800.000 millones en 10 años, en gran parte mediante la instauración de requisitos laborales para ciertos adultos con derecho a Medicaid y el aplazamiento de una norma del Gobierno de Joe Biden destinada a simplificar la inscripción y la renovación de la cobertura.

“Es una locura política que hagan esto”, dijo Brad Woodhouse, veterano miembro del Partido Demócrata y director ejecutivo de Protect Our Care, un grupo de defensa de la salud que este año ha lanzado una campaña de US$ 10 millones para oponerse a los recortes en Medicaid. “Todo el mundo va a estar descontento con este proyecto de ley, a menos que seas una persona con un patrimonio neto muy elevado: un millonario, un multimillonario, un billonario o una gran empresa”.

Muchos republicanos han argumentado que los recortes a Medicaid tienen como objetivo mantener el programa para aquellos que más lo necesitan. También apuestan a que el resto del proyecto de ley será más popular.

Paul Shumaker, un veterano estratega republicano de Carolina del Norte que asesora a Tillis y a otros líderes republicanos del estado, dijo que era “optimista” con respecto a las elecciones de mitad de mandato porque cree que los votantes apoyarán los argumentos republicanos sobre la erradicación del despilfarro, el fraude y el abuso en Medicaid. También cree que los votantes respaldarán otras políticas del paquete legislativo, como la reducción de los impuestos sobre las propinas y las horas extras y el aumento de la deducción fiscal por hijos.

“Los demócratas se están posicionando básicamente en cuestiones que resuenan en un tercio de los votantes, mientras que los republicanos se han posicionado en cuestiones que resuenan en dos tercios de los votantes”, dijo Shumaker. “Se han metido en un callejón sin salida”.

Los demócratas apuestan a que un enfoque limitado en las disposiciones de salud del proyecto de ley tendrá el mayor impacto, incluso en estados como Iowa, donde esperan derrocar a Ernst, competir por un escaño de gobernador vacante y dos escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ernst, que aspira a un tercer mandato el año que viene, se enfrentó a un rival demócrata a principios de este mes después de decirle a un manifestante en un ayuntamiento “Bueno, todos vamos a morir” en respuesta a los comentarios sobre los recortes a Medicaid. Ernst reafirmó sus declaraciones en un video grabado en un cementerio.

Un portavoz de Ernst señaló los comentarios completos de Ernst, en los que dijo que quiere dejar la financiación de Medicaid para “los más vulnerables” y “los que cumplen los requisitos”.

“Mientras los demócratas siembran el miedo contra el fortalecimiento de la integridad de Medicaid, la senadora Ernst se centra en proteger Medicaid para los más vulnerables”, dice un comunicado de la oficina de la senadora. “Seguirá defendiendo los hospitales rurales, las clínicas y los centros de salud comunitarios de Iowa que prestan servicio a nuestro estado”.

El representante estatal de Iowa J. D. Scholten anunció su campaña poco después del mitin de Ernst, convirtiéndose en el segundo candidato en la carrera después del demócrata Nathan Sage, que lo anunció en abril. Algunos analistas electorales cambiaron ligeramente el pronóstico de la carrera, de “republicano seguro” a “republicano probable”, después de que lanzara su campaña.

“Estamos viendo que la gente, la gente común, llama a Ernst ‘Joni Hearse’”, declaró Scholten a CNN. “Políticamente, uno tiene la sensación de que si podemos aprovechar eso… estaremos abriendo la puerta a muchos votantes que no han votado por los demócratas”.

También está motivando a los votantes demócratas del estado. Melinda Magdalene Wings, una enfermera de cuidados paliativos jubilada de 65 años de Iowa City, Iowa, dijo a CNN que le preocupa que los recortes a la financiación de Medicaid afecten a la residencia asistida donde viven sus padres de 86 años, incluida su madre, que padece demencia avanzada. En febrero, comenzó a escribir a sus representantes sobre el proyecto de ley.

“Como funcionarios electos de Iowa, espero que voten por lo que es mejor para Iowa, para la gente de Iowa, y no para este Gobierno”, dijo. “No tiene sentido que el dinero vaya a parar a los millonarios”.

Un puñado de senadores republicanos, entre ellos Tillis y Collins, han expresado su preocupación por el impacto que el proyecto de ley de conciliación podría tener en sus estados, en particular una propuesta del Senado que limitaría la cantidad que los estados pueden aumentar los impuestos a los proveedores, una fuente clave de ingresos. El impuesto a los proveedores es una de las numerosas disposiciones que los republicanos del Senado están revisando después de que el parlamentario de la cámara dictaminara que no cumplían las estrictas normas presupuestarias que permiten aprobar la legislación con una mayoría simple de 51 votos.

“He estado muy preocupada por los recortes en Medicaid y el impacto en mi estado, pero también en otros estados”, dijo Collins a Manu Raju de CNN el martes. “También me preocupa la salud de los hospitales rurales, las residencias de ancianos y los centros de salud, y he estado trabajando en un fondo de ayuda a los proveedores. Pero eso no compensa el problema de los recortes de Medicaid”.

Tillis aseguró el martes que, si bien los recortes de Medicaid del proyecto de ley son “direccionalmente correctos”, los republicanos “tienen que hacerlo a un ritmo que los estados puedan absorber, o vamos a tener malos resultados, tanto políticos como de políticas públicas”.

Las tensiones dentro del bloque republicano del Senado también se han hecho públicas. El senador de Kentucky, Mitch McConnell, dijo a sus colegas preocupados por el proyecto de ley durante una conferencia privada del Partido Republicano que “el fracaso no es una opción” y que las personas en sus estados que expresan su preocupación por las disposiciones de Medicaid del proyecto de ley “lo superarán”, de acuerdo con un informe de Punchbowl News.

Los demócratas no tardaron en hacerse eco de los comentarios. “Espero que los republicanos puedan ‘superarlo’ cuando pierdan sus escaños en las elecciones de mitad de mandato”, dijo la directora de comunicaciones del Comité Nacional Demócrata, Rosemary Boeglin, en un comunicado.

Un portavoz de McConnell dijo que el senador se refería a las personas que están “abusando” de Medicaid y “deberían estar trabajando”, y a la necesidad de “resistir las tácticas de miedo de los demócratas” sobre el tema.

“El senador McConnell estaba instando a sus compañeros a resaltar ese mensaje a nuestros electores y recordarles que todos deberíamos estar en contra del despilfarro, el fraude y el abuso mientras trabajamos para proteger nuestros hospitales rurales y tener redes de seguridad para las personas que lo necesitan”, se lee en el comunicado.

Casi 8 millones de personas más quedarían sin seguro médico en 2034 debido a las disposiciones de Medicaid en una versión del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes el mes pasado, de acuerdo con un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La mayoría de estos recortes provienen del requisito de trabajo de la legislación, que exige que los adultos sanos sin hijos a cargo trabajen o realicen voluntariado al menos 80 horas al mes.

Una propuesta presentada por el Senado este mes ampliaría ese requisito a los adultos con hijos mayores de 14 años, lo que probablemente provocaría que aún más personas perdieran la cobertura.

Los republicanos han argumentado que están reformando Medicaid para mantener el programa para las personas que más lo necesitan. Han centrado su mensaje en los requisitos de trabajo, que son populares entre los votantes, y las políticas que penalizarían a los estados por cubrir a los inmigrantes indocumentados con sus propios fondos.

“El presidente Trump y los republicanos del Senado están trabajando para proteger Medicaid para los estadounidenses que realmente lo necesitan”, dijo Nick Puglia, portavoz del Comité Senatorial Republicano Nacional, en un comunicado a CNN. “Los votantes rechazarán las mentiras, el alarmismo y los intentos de los demócratas de usar los beneficios de los contribuyentes para subsidiar a los extranjeros ilegales y sus políticas de fronteras abiertas”.

Los republicanos también están enmarcando un voto en contra del proyecto de ley de reconciliación, que amplía los recortes del impuesto sobre la renta individual en la revisión de la política tributaria del Partido Republicano de 2017 que expirarán a fin de año, como un voto a favor de aumentos de impuestos.

“Creo que al final, este proyecto de ley jugará con los republicanos diciendo: ‘Lo conseguimos. Lo hemos aprobado, la economía va bien. Les ahorramos tener que pagar más impuestos’”, declaró recientemente a la prensa David McIntosh, presidente del Club for Growth. “Y luego hacer un giro para decir: ‘Pero si mi oponente demócrata sale elegido, quieren deshacerlo… vótennos para que podamos evitar que les suban los impuestos’”.

Una encuesta de Washington Post-Ipsos publicada el 17 de junio, antes de que el Senado diera a conocer su marco de trabajo, reveló un apoyo abrumador a algunas disposiciones del proyecto de ley. El 72 % de los estadounidenses apoya aumentar el crédito tributario por hijo, el 71 % apoya extender las reducciones de impuestos para quienes ganan menos de US$ 100.000 y el 65 % apoya la eliminación de los impuestos sobre las propinas. Sin embargo, en general, el 42 % de los estadounidenses se opone al proyecto de ley, mientras que el 23 % lo apoya y el 34 % declaró no tener opinión.

Una encuesta de KFF publicada el mismo día reveló que el 64 % de los adultos tenía una opinión desfavorable de la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley. La encuesta reveló que el 68 % de los adultos —incluidos el 51 % de los demócratas, el 66 % de los independientes y el 88 % de los republicanos— apoyan los requisitos laborales, pero que el apoyo a los requisitos laborales descendió al 35 % cuando los adultos escucharon el argumento de que “la mayoría de las personas que reciben Medicaid ya trabajan” o no pueden trabajar.

Los demócratas han descrito los requisitos laborales como un obstáculo burocrático deliberado. Expertos en política sanitaria y las campañas demócratas también se han centrado en el efecto dominó que los recortes a la financiación de Medicaid podrían tener sobre el sistema en su conjunto, incluidos los hospitales rurales y la atención en residencias de ancianos.

“Muchos pacientes de Medicaid acuden a los mismos proveedores o al mismo tipo de proveedores”, dijo Adrianna McIntyre, profesora adjunta de políticas sanitarias y política en la Universidad de Harvard. “Así que cuando estás sacando dólares del sistema y alejándolos de esos proveedores, no solo perjudica a los pacientes que ya no tienen seguro a través de Medicaid”.

