A solo una semana y media de que finalice la pausa de 90 días en los aranceles del “Día de la Liberación” del presidente Donald Trump, la Casa Blanca se está quedando sin tiempo para negociar los acuerdos comerciales prometidos desde hace tiempo que podrían aportar cierta seguridad a una economía cada vez más inestable.

Sin embargo, con solo dos acuerdos comerciales firmados y decenas por firmar antes de la fecha límite del 9 de julio, ese plazo parece cada vez más improbable, justo cuando la economía estadounidense podría tomar un rumbo negativo.

Durante meses, la administración Trump ha afirmado que los acuerdos son inminentes, trabajando con 18 socios clave para reducir las barreras comerciales, mientras que cientos de otros países esperan en fila para liberarse de la carga de los aranceles más altos. Pero el plazo sigue cambiando.

“He cerrado todos los acuerdos”, afirmó Trump en una entrevista con Time a finales de abril, diciendo que las negociaciones comerciales con socios extranjeros estaban casi completadas. “He cerrado 200 acuerdos”.

Más de dos semanas después, Trump reconoció que no es posible cerrar cientos o incluso decenas de acuerdos en un plazo tan corto, algo que reiteró el viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Ya saben, tenemos 200 países”, dijo Trump. “No podemos hacerlo. Así que, en algún momento, durante la próxima semana y media más o menos, o tal vez antes, vamos a enviar una carta. Hemos hablado con muchos de los países y simplemente les vamos a decir lo que tienen que pagar para hacer negocios en Estados Unidos. Y va a ser muy rápido”.

La idea de establecer nuevos aranceles para los países que no pueden o no quieren llegar a un acuerdo con Estados Unidos lleva más de dos meses en el aire, pero el plazo sigue retrasándose. El 23 de abril, Trump dijo que su administración “fijaría los aranceles” para los países que no negociaran nuevos términos en las siguientes semanas. El 16 de mayo, Trump dijo que “en un momento dado, en las próximas dos o tres semanas… diremos a la gente lo que tendrán que pagar para hacer negocios en Estados Unidos”.

Mientras tanto, Estados Unidos sigue negociando activamente con sus principales socios comerciales. Pero esos acuerdos también se llevan prometiendo desde hace meses, sin que haya nada concreto. El 11 de junio, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que se avecinaba una avalancha de acuerdos.

“Verán un acuerdo tras otro, empezarán a llegar la semana que viene, la semana siguiente y la siguiente. Los tenemos preparados”, declaró a CNBC. El jueves, Lutnick dijo a Bloomberg que se anunciarían 10 acuerdos de forma inminente.

Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también dijo el jueves que “la fecha límite no es crítica”, un punto que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó el viernes en Fox Business: Bessent dijo que cree que las negociaciones comerciales podrían “concluirse” antes del Día del Trabajo (que en EE.UU. se celebra el primer lunes de septiembre), lo que proporcionaría un marco más relajado para firmar acuerdos que la fecha límite previamente establecida del 9 de julio.

Mientras tanto, Trump dejó claro el viernes que la política comercial podría seguir siendo cada vez más agresiva. En un mensaje publicado el viernes en las redes sociales, afirmó que Estados Unidos se retiraba de las negociaciones comerciales con Canadá debido a su impuesto sobre los servicios digitales y que la administración establecería un nuevo arancel para su vecino del norte en el transcurso de la próxima semana.

Además, Bessent declaró el viernes a CNBC que unos 20 países podrían volver a su tipo arancelario del “Día de la Liberación” a partir del 9 de julio, mientras que otros dispondrían de plazos más largos para negociar. No nombró los países que recibirían los impuestos más altos, pero los aranceles de algunas naciones se fijaron en hasta un 50 % antes de que Trump hiciera una pausa.

“La idea de que la incertidumbre se resolverá a principios de este verano parece estar completamente descartada”, dijo a CNN Justin Wolfers, profesor de economía de la Universidad de Michigan. “Esto significa que la agresividad arancelaria no ha desaparecido. Probablemente no sea muy sorprendente, pero algunos de nosotros nos permitimos momentos de optimismo”.

El problema con el calendario arancelario, que se pospone continuamente, es que a la economía le vendrían muy bien algunos acuerdos en este momento.

Tras varios meses de buenas noticias económicas, pero con una confianza de los consumidores increíblemente débil, Estados Unidos está empezando a ver cómo se invierten esas tendencias: el optimismo está repuntando, pero cada vez hay más indicios de que la economía está empeorando.

La confianza de los consumidores subió un 16 % este mes, según la última encuesta publicada el viernes por la Universidad de Michigan. Aunque la confianza de los consumidores sigue siendo débil, el mercado de valores se encuentra en máximos históricos, lo que podría dar un impulso a la confianza de los estadounidenses.

Pero eso no se está traduciendo en consumo. El gasto de los consumidores cayó inesperadamente en mayo por primera vez desde enero, según informó el viernes el Departamento de Comercio. En términos reales, el gasto de los consumidores ha caído hasta ahora en 2025.

La inflación está aumentando, el crecimiento del empleo se está ralentizando y las ventas minoristas están cayendo. Esto es preocupante, ya que el gasto de los consumidores representa dos tercios de la economía estadounidense.

“Los hogares están preocupados por cómo afectarán a su poder adquisitivo las subidas de precios provocadas por los aranceles, mientras que aumenta la preocupación por la solidez del mercado laboral”, afirmó James Knightley, economista jefe para Estados Unidos de ING, en una nota a sus clientes el viernes. “Los mercados de valores se han recuperado y se encuentran en máximos históricos, pero los precios de la vivienda a nivel nacional están empezando a sufrir una presión a la baja”.

Muchos economistas convencionales sostienen que la baja inflación de la primavera, que contribuyó a mejorar la confianza de los consumidores, representa la calma antes de la tormenta del verano, cuando esperan que los precios suban a medida que las empresas terminen de vender las existencias de productos que habían traído a Estados Unidos antes de que Trump impusiera los aranceles. El informe sobre la inflación del viernes mostró que el cambio a productos con aranceles más altos puede haber comenzado ya.

“Es posible que los precios más altos derivados de los aranceles estén empezando a repercutir en la economía”, dijo Robert Ruggirello, director de inversiones de Brave Eagle Wealth Management.

Aunque los recortes fiscales de la amplia agenda de políticas de Trump podrían ayudar a mitigar el aumento de los precios derivado de los aranceles, la guerra comercial de Trump sigue suponiendo un riesgo de represalias por parte de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El aumento de los aranceles de otros países podría ralentizar la economía estadounidense, con el riesgo de una recesión.

“Las represalias de los socios comerciales podrían tener un impacto duradero en la producción estadounidense y, en consecuencia, en las finanzas públicas”, dijo Michel Nies, economista de Citi.

Por eso los acuerdos comerciales son tan urgentes: la economía estadounidense sigue siendo fuerte, pero están apareciendo grietas. Los aranceles son una de las principales razones. Más retrasos generarán más incertidumbre. Y esas buenas vibraciones podrían convertirse en malas muy rápidamente.

