La policía de Harlingen detiene al sospechoso tras un violento ataque en La Feria.
NFL: Emocionantes enfrentamientos en la NFL.
El Regreso de la NFL con Partidos Emocionantes
La NFL ha vuelto y lo ha hecho con encuentros llenos de adrenalina. En el SoFi Stadium, Los Angeles Rams lograron una victoria reñida de 14-9 sobre Houston, Texas. El mariscal Matthew Stafford, con una actuación destacada de 245 yardas y un touchdown, alcanzó las 60,000 yardas aéreas en su carrera. Pukanoga brilló con 10 recepciones para 130 yardas, incluyendo una atrapada crucial en los minutos finales. La defensa de los Rams, liderada por Alan, fue decisiva al forzar un balón suelto recuperado por Fisk, asegurando así el triunfo.
Otro partido que capturó la atención fue el enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los New York Jets. Aaron Rodgers, en su debut con los Jets, lanzó cuatro pases de touchdown, pero un gol de campo de 60 yardas de Chris Boswell dio la victoria a los Steelers con un marcador de 34-32. A pesar de la destacada actuación de Justin Fields para los Jets, los errores fueron costosos, especialmente un balón suelto de Javier Gibson en el último cuarto.
Una Victoria Histórica en el US Open
Carlos Alcaraz se coronó campeón del US Open 2025, derrotando a Jannik Sinner en una final intensa con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Este triunfo le otorga su segundo título en Nueva York y el sexto Grand Slam en su carrera, además de recuperar el puesto número uno del mundo. La final fue un espectáculo de alto nivel, marcando la tercera vez que ambos jugadores se enfrentan en un torneo de esta envergadura.
Acción en las Eliminatorias Mundialistas
En el ámbito internacional, las eliminatorias mundialistas continúan con fuerza. Alemania venció 3-1 a Irlanda del Norte, mostrando un dominio claro desde el inicio. Sergi Gnabry abrió el marcador, y aunque Irlanda del Norte logró empatar momentáneamente, Alemania aseguró el triunfo con goles de Nadie Mamiri y Fernán Ritz.
Por su parte, España goleó 6-0 a Turquía en un partido clave. La actuación destacada de Pérez, Mikel Merino con un hat-trick, y Ferran Torres sellaron la contundente victoria. El equipo de Luis de La Fuente lidera su grupo con seis puntos, demostrando su fortaleza de cara al Mundial.
Expectativas de Futuro
Con una temporada deportiva tan intensa, los aficionados esperan ansiosos los próximos encuentros. Especial atención se centra en Cristiano Ronaldo, quien busca aumentar su cuenta personal de goles. Además, los vaqueros de Dallas enfrentan un reto formidable contra Filadelfia, actual campeón de la Super Bowl, en lo que promete ser un duelo apasionante.
Evacúan temporalmente Veterans Memorial High School por olor a gas
La administración de Veterans Memorial High School agradeció la paciencia y colaboración de los padres y reafirmó que la seguridad y bienestar de los estudiantes y del personal siguen siendo su máxima prioridad.
Oficial herido durante operativo SWAT en Mission ya fue dado de alta
Señalaron que este incidente recuerda a todos los miembros de las fuerzas del orden que cada día que se ponen el uniforme aceptan los riesgos de proteger a los demás, enfrentando los desafíos con fuerza, resiliencia y propósito.
Sospechoso abatido durante operativo SWAT en Mission es identificado
Las autoridades informaron que respondieron a la cuadra 2400 de la calle Venecia en Mission alrededor de la 1:47 a.m., donde encontraron a Felipe Mancilla, de 36 años, sin vida, con múltiples disparos.
Empleado de San Benito CISD en licencia administrativa por investigación de contacto inapropiado con menor
La administración confirmó que el empleado involucrado fue colocado en licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación.
Madre primeriza sobrevive a paro cardíaco gracias al programa ECMO de DHR Health
Tras superar la crisis, Taborda pudo celebrar su cumpleaños y reencontrarse con su bebé, Spencer, en una emotiva recuperación.
Bomberos combaten incendio estructural en Mission
Las autoridades informaron que la causa del siniestro permanece bajo investigación.
Muere estudiante de Palmview High en choque en Mission
El conductor de la GMC, identificado como Latwon Oscar Uribe, de 17 años y residente de Mission, perdió la vida en el lugar a consecuencia de sus heridas.
Última Hora: Autoridades de Harlingen descartan supuesto tiroteo en estadio Boggus
Harlingen, Texas. – La Policía de Harlingen confirmó a Univisión 48 Noticias que los reportes sobre un supuesto tiroteo o estruendo de arma de fuego en el estadio Boggus son falsos. De acuerdo con la información proporcionada a nuestra redacción, se recibió un reporte...
Restauran el servicio tras apagón en Mission
El corte de energía alcanzó sectores cercanos a Mission High School, el Museo de Mission y vecindarios aledaños.
Choque en Mercedes involucra a menor de 14 años al volante
El menor de 14 años enfrenta posibles cargos criminales, informó el jefe de policía de Mercedes, Frank Sánchez.
McAllen revoca permisos a bares del centro por no prevenir consumo de alcohol en menores
De acuerdo con la ciudad, los negocios incumplieron los dos requisitos más importantes: el uso de tecnología para verificación de edad y la aplicación de tinta UV para identificar de manera visible a clientes menores de 21 años.
Edinburg CISD aprueba nuevo plan de compensación para el ciclo 2025-2026
Con estas medidas, Edinburg CISD busca reconocer el trabajo de su personal y asegurar la retención de talento educativo en la región.
Sospechoso de homicidio arrestado en Brownsville
Brazil es señalado como sospechoso en el homicidio de Tyler Gamez, de 23 años, ocurrido el pasado 30 de agosto en Victoria, Texas.
Incendio en Mission: Pareja de la tercera edad busca apoyo para reconstruir su hogar
Incendio: Un incendio en Mission consume parte de la casa de una pareja mayor, quienes ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para reconstruir su vivienda.
Trabajadores hispanos: Temor a redadas impacta la construcción en el Valle
El miedo a operativos migratorios provoca escasez de mano de obra y retrasos en proyectos de construcción en el Valle.
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.
VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...