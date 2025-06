Estados Unidos atacó tres sitios nucleares clave en Irán, dijo el presidente Donald Trump el sábado por la noche en Truth Social, mientras el conflicto entre Irán e Israel entra en su segunda semana.

Afirmó que los sitios de Fordow, Isfahan y Natanz fueron “completamente y totalmente destruidos”. Sin embargo, funcionarios iraníes minimizaron el impacto, y un legislador señaló que el ataque fue “superficial” y que no había dañado seriamente a Fordow.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán también advirtió que los ataques de Estados Unidos tendrían “consecuencias duraderas”, aunque Trump advirtió que cualquier represalia iraní sería respondida con fuerza.

Esto es lo que sabemos sobre los tres sitios en el centro de las ambiciones nucleares de Irán:

El complejo nuclear, ubicado a unos 250 kilómetros (150 millas) al sur de la capital, Teherán, es considerado la instalación de enriquecimiento de uranio más grande de Irán.

Analistas señalan que se utiliza para desarrollar y ensamblar centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, una tecnología clave que convierte el uranio en combustible nuclear.

Natanz cuenta con seis edificios en superficie y tres estructuras subterráneas, dos de las cuales pueden albergar hasta 50.000 centrifugadoras, según la organización sin fines de lucro Nuclear Threat Initiative (NTI).

El sitio fue atacado durante el ataque inicial de Israel contra Irán, y fotos satelitales junto con análisis mostraron que los bombardeos destruyeron la parte en superficie de la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible de Natanz.

Se trata de un complejo extenso que ha estado en funcionamiento desde 2003, y donde Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60 % de pureza, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El uranio apto para armas se enriquece hasta un 90 %.

Los ataques anteriores también cortaron la electricidad en los niveles inferiores donde se almacenan las centrifugadoras, dijeron en su momento a CNN dos funcionarios estadounidenses. Dado que gran parte de la instalación está bajo tierra, eliminar el suministro eléctrico a esas zonas es la forma más efectiva de afectar el equipo y la maquinaria subterránea.

Aún se desconoce mucho sobre el tamaño total y la naturaleza de esta instalación secreta y fuertemente custodiada, ubicada cerca de la ciudad santa de Qom y enterrada profundamente en un grupo de montañas. Gran parte de lo que sí se sabe proviene de un conjunto de documentos iraníes robados hace años por la inteligencia israelí.

Se estima que los salones principales se encuentran a unos 80 a 90 metros (alrededor de 262 a 295 pies) bajo tierra, lo que hace muy difícil destruir la instalación desde el aire. Según funcionarios israelíes e informes independientes, Estados Unidos es el único país que posee bombas capaces de alcanzar esa profundidad. Sin embargo, algunos analistas han advertido que incluso esas bombas podrían no ser suficientes.

“Irán puede convertir su actual reserva de uranio enriquecido al 60 % en 233 kg de uranio apto para armas en tres semanas en la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordow”, lo que sería suficiente para fabricar nueve armas nucleares, según el Institute for Science and International Security (ISIS), una organización no partidista.

Informes recientes del OIEA sugieren que Irán ha aumentado la producción de uranio enriquecido al 60 % en Fordow. Según expertos y el propio organismo, la instalación ahora contiene unas 2.700 centrífugas.

Isfahan está ubicada en el centro de Irán y alberga el complejo de investigación nuclear más grande del país.

La instalación fue construida con apoyo de China y se inauguró en 1984, según la organización Nuclear Threat Initiative (NTI). De acuerdo con el NTI, en Isfahan trabajan unos 3.000 científicos y el sitio es “sospechoso de ser el centro” del programa nuclear iraní.

Según el NTI, en el complejo “operan tres pequeños reactores de investigación suministrados por China”, además de una “planta de conversión, una planta de producción de combustible, una planta de revestimiento de zirconio y otras instalaciones y laboratorios”.

