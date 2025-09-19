Introducción

El Valle del Río Grande enfrenta un fin de semana lleno de actividad climática. Según el pronóstico presentado por Kimberly Meza en Despierta al Día, la región experimentará lluvias intermitentes y temperaturas cálidas, con la recomendación de mantener siempre un paraguas a mano.

Pronóstico del tiempo

Durante toda la semana, hemos visto lluvias constantes en el Valle del Río Grande, con temperaturas cálidas alcanzando los mediados 70. Sin embargo, los vientos procedentes del norte han traído un alivio matutino, proporcionando un ambiente más fresco en las primeras horas del día. El radar satelital muestra nubosidad y precipitaciones en la zona costera, particularmente alrededor de Corpus Christi y el condado Cameron.

Lluvias y Tormentas

Para este viernes, se anticipa otra ronda de tormentas a lo largo del día. La tormenta tropical Gabriel, aunque se mantiene lejos de la costa estadounidense, sigue siendo monitoreada de cerca. Las temperaturas podrían alcanzar los bajos 90, lo que aumenta la posibilidad de tormentas eléctricas locales.

Si planea viajar, deberá estar preparado para lluvias en otras partes de Texas, como en South Padre Island, Dallas y Corpus Christi. Las máximas a nivel nacional muestran una variedad de temperaturas, desde los 90 en Dallas, los 80 en Denver, hasta los 70 en Boston.

El fin de semana en el Valle del Río Grande se mantendrá en los mediados 90, con posibles lluvias. Aquellos con planes al aire libre, como una parrillada, deberían considerar tener un refugio preparado. La próxima semana se espera un incremento en las temperaturas y el regreso de la posibilidad de lluvias a partir del miércoles.