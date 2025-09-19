Lluvias y Tiempo Cálido en el Valle del Río Grande para el Fin de SemanaEricks Webs DesignEricks Webs Design
Clima: El pronóstico del clima anticipa lluvias intermitentes y temperaturas cálidas en el Valle del Río Grande.
Introducción
El Valle del Río Grande enfrenta un fin de semana lleno de actividad climática. Según el pronóstico presentado por Kimberly Meza en Despierta al Día, la región experimentará lluvias intermitentes y temperaturas cálidas, con la recomendación de mantener siempre un paraguas a mano.
Pronóstico del tiempo
Durante toda la semana, hemos visto lluvias constantes en el Valle del Río Grande, con temperaturas cálidas alcanzando los mediados 70. Sin embargo, los vientos procedentes del norte han traído un alivio matutino, proporcionando un ambiente más fresco en las primeras horas del día. El radar satelital muestra nubosidad y precipitaciones en la zona costera, particularmente alrededor de Corpus Christi y el condado Cameron.
Lluvias y Tormentas
Para este viernes, se anticipa otra ronda de tormentas a lo largo del día. La tormenta tropical Gabriel, aunque se mantiene lejos de la costa estadounidense, sigue siendo monitoreada de cerca. Las temperaturas podrían alcanzar los bajos 90, lo que aumenta la posibilidad de tormentas eléctricas locales.
Si planea viajar, deberá estar preparado para lluvias en otras partes de Texas, como en South Padre Island, Dallas y Corpus Christi. Las máximas a nivel nacional muestran una variedad de temperaturas, desde los 90 en Dallas, los 80 en Denver, hasta los 70 en Boston.
El fin de semana en el Valle del Río Grande se mantendrá en los mediados 90, con posibles lluvias. Aquellos con planes al aire libre, como una parrillada, deberían considerar tener un refugio preparado. La próxima semana se espera un incremento en las temperaturas y el regreso de la posibilidad de lluvias a partir del miércoles.
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025
McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...
Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción
Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción. Se recomienda a los conductores planear con...
Chagas: La creciente preocupación en el sur de Texas
Chagas: Aumento de casos de la enfermedad de Chagas genera alarma en la comunidad texana.
Cambios en Examen de Ciudadanía
Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.
Nuevos detalles un tiroteo registrado en Brownsville
Tiroteo Brownsville: Nuevas imágenes revelan el ataque frente al departamento de policía de Brownsville y la historia del atacante.
Seguridad en Brownsville: Un vistazo nocturno al trabajo policial
Seguridad: La policía de Brownsville intensifica sus patrullajes nocturnos para garantizar la seguridad de la comunidad.
Policía de La Grulla busca a sujeto acusado de violencia familiar y otros delitos
LA GRULLA, Texas — El Departamento de Policía de La Grulla solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a un hombre identificado como José Treviño III, también conocido como “Joey” o “El Choco”, quien cuenta con varias órdenes de arresto en su contra. De acuerdo...
CBP incauta más de 840 mil dólares en metanfetamina en el Puente Internacional de Brownsville
BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Veteranos realizaron un decomiso de presunta metanfetamina...
Laboratorio forense en Weslaco abre sus puertas al público
Laboratorio forense: El Departamento de Seguridad Pública de Texas en Weslaco ofrece un recorrido exclusivo por sus instalaciones forenses.
Candidatura de Bobby Pulido: El cantante Texano se lanza al congreso
Bobby Pulido: Bobby Pulido, famoso intérprete de música texana, anuncia su candidatura para el Congreso del Distrito 15 por el Partido Demócrata.
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: Continúa el juicio de Carlos Contreras con testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en Edinburg.
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Juicio de Carlos Contreras Revela detalles impactantes en caso de homicidio
Juicio Carlos Contreras: Testimonios y pruebas clave emergen en el juicio de Carlos Contreras, acusado del asesinato de Genaro Isaí Castillo.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...