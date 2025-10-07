Lluvias y Temperaturas Bajas en el Valle de Texas Anuncian un Cambio Bienvenido

Lluvias Traen Alivio al Valle de Texas

Las esperadas lluvias han comenzado a caer en el Valle de Texas, trayendo consigo un cambio necesario en el Clima. Después de días de intenso calor, con temperaturas que alcanzaron los 100 grados, las precipitaciones se presentan como un alivio bienvenido para los residentes de la región.

Pronóstico del Tiempo

Hoy se han registrado lluvias torrenciales en áreas como San Manuel, al norte de la carretera 281, mientras que en Edinburg y otras zonas rurales hacia el norte del Condado de Starr, las lluvias moderadas a intensas continúan su curso. Las temperaturas, aunque siguen siendo altas, han comenzado a descender. En McAllen, por ejemplo, el termómetro marca 91 grados, con una sensación térmica de 100 en algunas áreas del Condado de Hidalgo.

Condiciones de Huracanes y Precauciones en la Playa

A pesar de las lluvias, la temporada de huracanes sigue vigente hasta el 30 de noviembre. Actualmente, hay un disturbio en la península de Yucatán con una baja probabilidad de desarrollo tropical (10%). Se recomienda a los residentes mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones.

Para aquellos que planean visitar South Padre Island, se espera que las temperaturas oscilen entre 84 y 85 grados, con vientos que podrían alcanzar hasta 20 millas por hora. Es crucial tomar precauciones, especialmente por el riesgo moderado de corrientes de resaca. Se aconseja no dejar a los niños sin supervisión y evitar ingresar al agua si no se sabe nadar.

Fin de Semana y Próximos Días

El pronóstico para el resto de la semana indica que las lluvias persistirán hasta el jueves por la tarde, con temperaturas que rondarán los 91 grados. Sin embargo, para el fin de semana se anticipa un clima más estable, con temperaturas entre 91 y 92 grados, y condiciones favorables para el inicio de la semana laboral. El viernes comenzará con mañanas frescas, alcanzando los 68 grados.