Lluvias y Temperaturas Bajas en el Valle de Texas Anuncian un Cambio Bienvenido

Clima: El Valle de Texas experimentará lluvias y un descenso de temperaturas, trayendo alivio tras el calor extremo.
Lluvias Traen Alivio al Valle de Texas
Las esperadas lluvias han comenzado a caer en el Valle de Texas, trayendo consigo un cambio necesario en el Clima. Después de días de intenso calor, con temperaturas que alcanzaron los 100 grados, las precipitaciones se presentan como un alivio bienvenido para los residentes de la región.
Pronóstico del Tiempo
Hoy se han registrado lluvias torrenciales en áreas como San Manuel, al norte de la carretera 281, mientras que en Edinburg y otras zonas rurales hacia el norte del Condado de Starr, las lluvias moderadas a intensas continúan su curso. Las temperaturas, aunque siguen siendo altas, han comenzado a descender. En McAllen, por ejemplo, el termómetro marca 91 grados, con una sensación térmica de 100 en algunas áreas del Condado de Hidalgo.
Condiciones de Huracanes y Precauciones en la Playa
A pesar de las lluvias, la temporada de huracanes sigue vigente hasta el 30 de noviembre. Actualmente, hay un disturbio en la península de Yucatán con una baja probabilidad de desarrollo tropical (10%). Se recomienda a los residentes mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones.
Para aquellos que planean visitar South Padre Island, se espera que las temperaturas oscilen entre 84 y 85 grados, con vientos que podrían alcanzar hasta 20 millas por hora. Es crucial tomar precauciones, especialmente por el riesgo moderado de corrientes de resaca. Se aconseja no dejar a los niños sin supervisión y evitar ingresar al agua si no se sabe nadar.
Fin de Semana y Próximos Días
El pronóstico para el resto de la semana indica que las lluvias persistirán hasta el jueves por la tarde, con temperaturas que rondarán los 91 grados. Sin embargo, para el fin de semana se anticipa un clima más estable, con temperaturas entre 91 y 92 grados, y condiciones favorables para el inicio de la semana laboral. El viernes comenzará con mañanas frescas, alcanzando los 68 grados.
Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridades
Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.
Aviso de tráfico por evento “National Night Out” en el condado de Cameron
Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar...
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos
San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...
Expertos comparten recomendaciones para un Halloween seguro para niños con alergias a alimentos
Halloween es una de las noches más emocionantes del año para los niños, pero para las familias que manejan alergias alimentarias, también puede ser estresante. Para ayudar a que la celebración sea divertida y segura, los especialistas en alergias de AllerVie Health...
Bomberos de la Misión apoyan en incendio en la Base Aérea de Moorfield
Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños mayores, mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio.
Christian Treviño se declara culpable por asesinato de su padrastro en Pharr
Policía de Brownsville solicita ayuda del público para localizar a dos sospechosos de robo
Brownsville, TX – La Policía de Brownsville pide la colaboración de la comunidad para localizar a Lee Anthony Ramirez e Inez Gonzalez, quienes cuentan con varias órdenes de arresto activas por el delito de robo. Cualquier persona que tenga información sobre el...
Alerta de entrenamiento: Departamento de Bomberos de Mission realiza práctica controlada
El departamento agradece el apoyo de la comunidad mientras sus brigadas se entrenan para mantenerse preparadas y listas para proteger a todos los habitantes.
Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County
Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...
Inician próximas mejoras en el cementerio de veteranos del Valle del Río Grande en Mission
Mission, Texas – Los trabajos de construcción y mejoras en el Cementerio de Veteranos del Estado de Rio Grande Valley en Mission comenzarán próximamente, según informó la Junta de Tierras de Veteranos de Texas. El proyecto está programado para finalizar en marzo de...
Detienen a Miguel Monrreal, sospechoso de tiroteo mortal en San Benito
Las autoridades informaron que Monrreal ya se encuentra bajo custodia y que no existe una amenaza activa para la comunidad.
Hombre y mujer hospitalizados tras incidente con arma blanca afuera de Applebee’s en Weslaco
Weslaco, Texas – Weslaco, Texas – Un hombre y una mujer fueron trasladados al hospital durante la madrugada del lunes tras un incidente con arma blanca ocurrido en el estacionamiento de un restaurante Applebee’s, ubicado en el 1829 W. IH-2. De acuerdo con el...
Buscan a sospechoso armado tras tiroteo mortal en San Benito
De acuerdo con los investigadores, el tiroteo ocurrió tras una discusión verbal y física entre varias personas que convivían en el lugar.
Pareja de McAllen acusado de contrabando y lavado de dinero: Gobierno apela su liberación
Cabe destacar que Rodolfo Castillo se desempeña como comisionado de la ciudad de McAllen, lo que añade una dimensión política al caso.
Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School
La seguridad en las instituciones educativas es una preocupación constante para padres, estudiantes y personal docente. En respuesta a esta preocupación, la preparatoria Edinburg North High School ha dado un paso significativo hacia la protección de su comunidad al...