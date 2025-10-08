Lluvias y Nubosidad en el Valle: Sistema Frontal Trae Cambios Climáticos

Impacto del Sistema Frontal en el Valle de Texas

Un sistema frontal ha comenzado a dejar su huella en el Valle de Texas, trayendo consigo lluvias y un cambio significativo en las temperaturas. Desde temprano en la mañana, las temperaturas han descendido de los altos 80 grados a los medios 70, debido a la llegada de vientos procedentes del norte. Este fenómeno ha provocado un aumento en la nubosidad y aguaceros sobre la zona costera, desde el condado Willacy hasta el condado Cameron.

Actualmente, las condiciones del tiempo muestran abundancia de lluvia, lo que requiere precaución al conducir debido a las carreteras mojadas. Los aguaceros llegan desde las aguas del Golfo y el radar a futuro indica que esta tendencia continuará, con temperaturas oscilando entre los 80 y los bajos 90 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta hasta el viernes, con una ligera disminución prevista para el fin de semana.

En el panorama tropical, la tormenta Jerry sigue siendo monitoreada, con ráfagas de viento alcanzando hasta 63 millas por hora en el Atlántico. Además, en la Bahía de Campeche se ha identificado un área de interés que está generando lluvias independientes. Esta área será observada de cerca debido a su proximidad al Golfo.

A pesar de la disminución en la probabilidad de lluvia durante el fin de semana, se espera un ambiente fresco en las mañanas, con temperaturas comenzando en los 68 grados y subiendo a 70 grados. Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga informado sobre las condiciones del tiempo.