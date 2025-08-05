El clima en el sur de Texas presenta un panorama desafiante con lluvias intermitentes y temperaturas que superan los 100 grados Fahrenheit. María Pérez nos ofrece un detallado informe sobre las condiciones actuales y lo que se espera para los próximos días.

El radar ha detectado lluvias en el norte del condado de Hidalgo, con precipitaciones que se han disipado sobre la autopista 281, afectando áreas como San Manuel y Lean. También se registraron lluvias en Harlingen, Los Fresnos y Nuevo Progreso, aunque la situación se ha estabilizado con cielos mayormente nublados. Las temperaturas alcanzan los 92 grados con una sensación térmica de más de 100 grados. En ciudades como Mission, la sensación térmica oscila entre 100 y 105 grados, y en Río Grande City, el calor es aún más intenso.

Se espera que las lluvias aisladas continúen durante la noche y posiblemente en la mañana. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en áreas como Corpus Christi y Refugio Sinton, extendiéndose hacia el norte hasta Houston. El Centro de Predicción de Tormentas ha colocado algunas zonas, incluyendo los condados de Starr, Hidalgo, Cameron y Willacy, en un riesgo mínimo de tiempo severo para mañana.

A pesar de las lluvias, el calor persistirá. Se espera que las temperaturas alcancen los 102 grados en McAllen y Río Grande City. Cruzando el puente en Camargo, se registrarán 39 grados centígrados con una sensación térmica extremadamente peligrosa. Este calor sofocante continuará hasta el domingo con temperaturas que podrían alcanzar los 111 grados. Se recomienda reducir la exposición al aire libre durante las horas más cálidas.

Las condiciones de calor extremo se mantendrán hasta el domingo, pero hay pronósticos de lluvia para el inicio de la próxima semana, lo que podría traer algo de alivio a la región.