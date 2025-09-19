Este fin de semana, los residentes de la región de McAllen y sus alrededores se preparan para enfrentar condiciones climáticas variadas. A pesar de las predicciones de lluvias dispersas, las temperaturas continuarán siendo elevadas, lo que invita a tomar precauciones adicionales, especialmente durante las horas de la tarde.

Actualmente, McAllen registra una temperatura promedio de 81 grados Fahrenheit, con cielos que varían de parcialmente nublados a mayormente nublados. La sensación térmica supera los 90 grados en algunas áreas, como Mission, que reporta 93 grados, y Weslaco, con 92 grados. Harlingen también experimenta altas temperaturas, alcanzando los 95 grados a esta hora del día. Los vientos se mantienen activos, especialmente en áreas como McAllen y Weslaco, con velocidades de 14 a 17 millas por hora.

Para aquellos que planean disfrutar del fin de semana en la playa, la Isla del Padre ofrecerá cielos parcialmente nublados y temperaturas alrededor de los 85 grados. Además, el riesgo por corrientes de resaca es bajo, lo que promete un día favorable para los bañistas.

En McAllen, se espera que las temperaturas alcancen los 92 grados, un poco por debajo del promedio normal. Sin embargo, existe la posibilidad de lluvias en la tarde, alrededor de las 5 PM. El domingo también tiene un 20% de probabilidad de lluvia, principalmente durante la tarde.

Se aconseja a la comunidad mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo, especialmente debido a las tormentas eléctricas que podrían presentarse. Si se observan relámpagos, es crucial buscar refugio en el interior hasta que la tormenta haya pasado. Asimismo, es importante mantenerse hidratado, ya que las temperaturas seguirán siendo elevadas.