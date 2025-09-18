Clima Brownsville: El clima en Brownsville se caracteriza por lluvias ligeras y temperaturas más frescas de lo habitual, afectando los planes de fin de semana.
Un Inicio de Otoño con Lluvias y Calor
El tiempo en el Valle del Río Grande continúa siendo un tema de conversación candente, nunca mejor dicho. Después de un día lluvioso que refrescó temporalmente la región, hoy se espera que el calor regrese, acompañado por la posibilidad de más lluvias.
Lluvias Persistentes en el Horizonte
Ayer, las lluvias afectaron notablemente áreas como Harlingen, San Benito y Reynosa, refrescando el ambiente y dando un respiro del habitual calor. Sin embargo, el pronóstico indica que las precipitaciones continuarán hoy y podrían extenderse durante el fin de semana. Los residentes del Valle deben mantenerse preparados con paraguas a mano.
Temperaturas en Aumento
Mientras las lluvias traen un alivio temporal, las temperaturas no se quedarán atrás. Se espera que las máximas alcancen los bajos 90°F, con mínimas en los 80°F durante la noche. La próxima semana, el calor podría intensificarse, acercándose a los tres dígitos, especialmente a partir del miércoles.
Vigilancia de los Trópicos
En el ámbito tropical, la tormenta Gabriel está afectando la costa del Caribe. Aunque se mantiene alejada del Atlántico, las Bermudas están bajo alerta. Es crucial mantenerse informados sobre la trayectoria de esta tormenta en los próximos días.
Preparativos para el Otoño
Con el otoño a la vuelta de la esquina, es momento de prepararse para los cambios de temperatura. Las fluctuaciones climáticas significan que los residentes deben estar listos para cualquier eventualidad, desde lluvias hasta calor extremo.
Para quienes planean actividades al aire libre, como la tradicional “carnita asada”, se recomienda buscar espacios cubiertos debido a la alta probabilidad de lluvia el viernes, del 40%. No obstante, el espíritu del Valle asegura que la tradición se mantendrá, llueva o truene.
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: Continúa el juicio de Carlos Contreras con testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en Edinburg.
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráiler
Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...
Disparos frente a la estación de policía de Brownsville dejan un sospechoso muerto
De acuerdo con la información preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación para presentar un reporte en contra de un sospechoso.
Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen
HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo
DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...
Policía responde a situación activa en Edinburg
Se exhorta a la comunidad a evitar el área y utilizar rutas alternas.
Vigilia en Edinburg: Comunidad Universitaria Recuerda a Charlie Kirk
Charlie Kirk: Estudiantes de UTRGV se reúnen para honrar al cofundador de Turning Point USA en un evento pacífico.
Persecución a inmigrantes: Estrategias y consecuencias bajo la nueva administración
Inmigración: Las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados se intensifican en el sur de Texas.
Fiscal del Condado de Cameron advierte sobre aumento de delitos cometidos por menores
BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron expresó preocupación ante el marcado incremento de la delincuencia juvenil en la región, señalando un repunte en delitos graves cometidos por menores de edad, como homicidios, robos...
Juez declara juicio nulo en caso de estudiante de Donna asesinado en 2020
El tribunal fijó una nueva fecha de inicio del juicio para este lunes, cuando se seleccionará a un nuevo jurado.
Clima Variable en Sur de Texas: ¡Prepárese para un Fin de Semana de Lluvias!
Clima: Se pronostican lluvias intermitentes y temperaturas cálidas para el fin de semana en toda la región del Sur de Texas.
Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vial
Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.