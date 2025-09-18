Un Inicio de Otoño con Lluvias y Calor

El tiempo en el Valle del Río Grande continúa siendo un tema de conversación candente, nunca mejor dicho. Después de un día lluvioso que refrescó temporalmente la región, hoy se espera que el calor regrese, acompañado por la posibilidad de más lluvias.

Lluvias Persistentes en el Horizonte

Ayer, las lluvias afectaron notablemente áreas como Harlingen, San Benito y Reynosa, refrescando el ambiente y dando un respiro del habitual calor. Sin embargo, el pronóstico indica que las precipitaciones continuarán hoy y podrían extenderse durante el fin de semana. Los residentes del Valle deben mantenerse preparados con paraguas a mano.

Temperaturas en Aumento

Mientras las lluvias traen un alivio temporal, las temperaturas no se quedarán atrás. Se espera que las máximas alcancen los bajos 90°F, con mínimas en los 80°F durante la noche. La próxima semana, el calor podría intensificarse, acercándose a los tres dígitos, especialmente a partir del miércoles.

Vigilancia de los Trópicos

En el ámbito tropical, la tormenta Gabriel está afectando la costa del Caribe. Aunque se mantiene alejada del Atlántico, las Bermudas están bajo alerta. Es crucial mantenerse informados sobre la trayectoria de esta tormenta en los próximos días.

Preparativos para el Otoño

Con el otoño a la vuelta de la esquina, es momento de prepararse para los cambios de temperatura. Las fluctuaciones climáticas significan que los residentes deben estar listos para cualquier eventualidad, desde lluvias hasta calor extremo.

Para quienes planean actividades al aire libre, como la tradicional “carnita asada”, se recomienda buscar espacios cubiertos debido a la alta probabilidad de lluvia el viernes, del 40%. No obstante, el espíritu del Valle asegura que la tradición se mantendrá, llueva o truene.