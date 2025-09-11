Lluvias Persistentes Amenazan el Sur de Texas

El sur de Texas se prepara para un fin de semana pasado por agua, con lluvias persistentes que continuarán afectando a la región del Valle del Río Grande. Según el último pronóstico del tiempo, las condiciones inestables, provocadas por pequeños sistemas frontales, mantendrán a los residentes atentos a sus paraguas.

Sistemas Frontales y Vientos Cambiantes

Desde el inicio de la semana, las condiciones climáticas en Texas han variado significativamente. Mientras que el norte del estado ha disfrutado de cielos más despejados, el sur ha experimentado lluvias constantes. Estos cambios se deben principalmente a los sistemas frontales que se desplazan a través de la región, afectando especialmente el área del Valle del Río Grande. Durante las primeras horas de la mañana, los vientos provenientes del norte causaron inestabilidad y precipitaciones en la zona costera del Golfo.

Previsión de Lluvias Continuas

La meteoróloga Kimberly Meza de Univisión informó que la probabilidad de lluvias seguirá presente durante las horas nocturnas y las primeras horas de la mañana. Desafortunadamente, estas condiciones no se limitarán al fin de semana, sino que se extenderán hasta el inicio de la próxima semana laboral. Las temperaturas se mantendrán en los mediados 90 grados Fahrenheit, influenciadas por la nubosidad y las lluvias.

Vigilancia de los Trópicos

La temporada de huracanes continúa, y los meteorólogos están vigilando un área de interés hacia el oeste de África. Existe la probabilidad de que se desarrolle algún fenómeno durante los próximos días, lo que podría traer impactos de viento y lluvia tropical a la zona costera del Golfo y el Atlántico.

Consejos para los Viajeros

Para aquellos que tienen previsto viajar por el estado, se espera que San Antonio experimente temperaturas en los mediados 90 grados con lluvias. Asimismo, se espera que Corpus Christi y South Padre Island vean precipitaciones. Los expertos recomiendan estar preparados con paraguas y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas.

Conclusión

El sur de Texas deberá prepararse para varios días de lluvias continuas. Mientras la región se mantiene alerta ante la posible llegada de fenómenos tropicales, los habitantes del Valle del Río Grande deben tomar precauciones y estar preparados para condiciones climáticas adversas.