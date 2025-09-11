Lluvias Persistentes Amenazan el Sur de Texas

Lamentablemente, la mayoría de los animales perecieron a causa del fuego y el humo.
Clima: El clima lluvioso continuará en el Valle del Río Grande durante el fin de semana y principios de la próxima semana.
El sur de Texas se prepara para un fin de semana pasado por agua, con lluvias persistentes que continuarán afectando a la región del Valle del Río Grande. Según el último pronóstico del tiempo, las condiciones inestables, provocadas por pequeños sistemas frontales, mantendrán a los residentes atentos a sus paraguas.
Sistemas Frontales y Vientos Cambiantes
Desde el inicio de la semana, las condiciones climáticas en Texas han variado significativamente. Mientras que el norte del estado ha disfrutado de cielos más despejados, el sur ha experimentado lluvias constantes. Estos cambios se deben principalmente a los sistemas frontales que se desplazan a través de la región, afectando especialmente el área del Valle del Río Grande. Durante las primeras horas de la mañana, los vientos provenientes del norte causaron inestabilidad y precipitaciones en la zona costera del Golfo.
Previsión de Lluvias Continuas
La meteoróloga Kimberly Meza de Univisión informó que la probabilidad de lluvias seguirá presente durante las horas nocturnas y las primeras horas de la mañana. Desafortunadamente, estas condiciones no se limitarán al fin de semana, sino que se extenderán hasta el inicio de la próxima semana laboral. Las temperaturas se mantendrán en los mediados 90 grados Fahrenheit, influenciadas por la nubosidad y las lluvias.
Vigilancia de los Trópicos
La temporada de huracanes continúa, y los meteorólogos están vigilando un área de interés hacia el oeste de África. Existe la probabilidad de que se desarrolle algún fenómeno durante los próximos días, lo que podría traer impactos de viento y lluvia tropical a la zona costera del Golfo y el Atlántico.
Consejos para los Viajeros
Para aquellos que tienen previsto viajar por el estado, se espera que San Antonio experimente temperaturas en los mediados 90 grados con lluvias. Asimismo, se espera que Corpus Christi y South Padre Island vean precipitaciones. Los expertos recomiendan estar preparados con paraguas y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas.
Conclusión
El sur de Texas deberá prepararse para varios días de lluvias continuas. Mientras la región se mantiene alerta ante la posible llegada de fenómenos tropicales, los habitantes del Valle del Río Grande deben tomar precauciones y estar preparados para condiciones climáticas adversas.
FBI solicita ayuda para identificar a persona de interés en tiroteo mortal de Charlie Kirk
Utah — El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió la colaboración del público para identificar a una persona de interés relacionada con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University). Las autoridades instan...
Policía de La Joya alerta sobre aumento de estafas en línea y por teléfono
El departamento recomienda a la comunidad tomar precauciones y seguir medidas de protección al momento de recibir comunicaciones sospechosas, ya sea en línea o por teléfono.
Retiran del mercado frijoles y vegetales congelados por brote de salmonela
Los lotes involucrados comienzan con el código IN-24 o IN-25 y tienen fecha de caducidad hasta el 6 de diciembre de 2026.
Homicidio de Carlos Contreras: Caso en Receso
Homicidio: El juicio por el asesinato de Genaro Castillo enfrenta nuevos desafíos legales.
Escuela de San Benito reportó cierre preventivo tras búsqueda de sospechoso cerca del campus
San Benito, Texas — El Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito informó que este miércoles se implementó un encierro en la Academia de Liderazgo Global Fred Booth, durante las horas del programa extracurricular ACE, en respuesta a la búsqueda de un...
Charlie Kirk, activista conservador, muere tras tiroteo en la Universidad del Valle de Utah
Orem, Utah – Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, falleció este miércoles 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU). Tenía 31 años. El incidente ocurrió...
Policía de Donna busca a conductor involucrado en atropello y fuga
Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y al vehículo involucrado en el incidente.
Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso
El sospechoso ha sido identificado como Luis Hernández, de entre 25 y 30 años de edad, quien tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Podría estar acompañado de una mujer identificada como Mónica Salazar.
Decomisan más de 66 libras de cocaína en puerto de entrada de Hidalgo
El conductor fue detenido en el lugar y enfrentará un proceso judicial conforme a la ley.
Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco
WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera. La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores...
Violencia en Hidalgo: Tiroteo Mortal por Disputa de Drogas
Hidalgo: Tiroteo en Mission deja dos muertos y un oficial herido; el sospechoso tenía un historial criminal extenso.
Incendio en Río Grande deja a familia sin hogar y en busca de ayuda
Incendio: Un incendio devastador en Río Grande afecta a una familia de seis, dejando una necesidad urgente de donaciones y apoyo comunitario.
Arrestan a hombre que amenazó con atacar centro de salud mental en Edinburg
EDINBURG, Texas – La Policía de Edinburg arrestó este martes a un hombre identificado como Timothy Leos, acusado de realizar amenazas contra el South Texas Behavioral Center. De acuerdo con el reporte oficial, Leos habría dicho que planeaba “disparar” contra la...
Policía de Brownsville investiga mortal atropello y fuga contra ciclista
Hasta el momento no se cuenta con información sobre el vehículo sospechoso.
Conato de incendio en Weslaco East High School es controlado sin riesgo para estudiantes
La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió que la escuela retomara sus operaciones normales poco después del incidente.
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes
La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.