Lluvias moderadas afectan el Valle de Texas

Clima: Condiciones climáticas mejorarán hacia el fin de semana en el Valle de Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 02 2025
El Valle de Texas ha experimentado lluvias moderadas en los últimos días, afectando principalmente las áreas del Condado de Starr y al norte del Condado de Hidalgo. Ciudades como Mission y Alton han registrado precipitaciones, mientras que en el lado mexicano, las zonas cercanas a Ciudad Miguel Alemán y Camargo en Tamaulipas también han sido impactadas por las lluvias. Estas condiciones han provocado descargas eléctricas, especialmente en el sur del Condado de Hidalgo y cerca de Mission, Texas.

A pesar de las lluvias actuales, se espera que las condiciones mejoren en los próximos días, trayendo estabilidad a la región.

Las temperaturas en McAllen han alcanzado los 90 grados, mientras que en áreas como Mission y Río Grande City, las lluvias han reducido las temperaturas a entre 83 y 84 grados.

El pronóstico indica un clima mayormente estable para los próximos días. Se espera que las temperaturas en McAllen alcancen los 102 grados. Otras ciudades de Texas como San Antonio, Dallas y Houston también experimentarán calor intenso.

Aunque el clima seco dominará hasta el viernes, el sábado se prevé mucho calor con una pequeña probabilidad de lluvias.

El domingo y lunes aumentará la probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que se mantendrán en los 90 grados.

Es importante que los residentes del Valle de Texas se mantengan informados sobre las condiciones climáticas, ya que las lluvias pueden causar interrupciones y situaciones peligrosas.

Se recomienda extremar precauciones y estar atentos a las actualizaciones del clima.

Lluvias moderadas afectan el Valle de Texas
