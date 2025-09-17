Introducción

El sur de Texas se prepara para enfrentar una serie de lluvias que impactarán la región hoy y en los próximos días. Kimberly Meza, ofrece un detallado pronóstico del tiempo que sugiere la necesidad de precauciones adicionales para los residentes locales.

El Pronóstico de Lluvias

Kimberly Meza ha informado que el cielo se está nublando y se espera una lluvia considerable. Con vientos provenientes del noreste y un ambiente bochornoso, las lluvias se aproximan desde Monte Alto, Elsa, Sebastián, LaFeria y Raymondville, extendiéndose hacia el norte del condado de Willacy y acercándose a Edinburg en el condado de Hidalgo. Se recomienda a los conductores y peatones mantenerse alerta y preparados con paraguas.

Temperaturas y Cambios Estacionales

Las temperaturas están experimentando un descenso inusual para esta época del año, con máximas en los 80 grados Fahrenheit, muy por debajo de los 90 habituales. Este cambio se debe a la transición hacia el otoño, que promete un clima más agradable y menos caluroso. Durante la noche, en McAllen se espera un clima despejado con vientos del este de 7 a 12 millas por hora.

Vigilancia de los Trópicos

En el ámbito tropical, la tormenta tropical Gabrielle ha sido observada en la cuenca del Atlántico, aunque su trayectoria parece mantenerse alejada de las costas. No obstante, se recomienda seguir atentos a posibles cambios en el pronóstico que puedan afectar la región.

Recomendaciones y Precauciones

Con el tiempo cambiante, es crucial mantenerse informado a través de los noticieros locales y estar preparados para las lluvias continuas. Este es el momento para sacar las botas y los paraguas, y estar listos para un ambiente más fresco y menos bochornoso, característico del otoño que se avecina.