Lluvias en el Valle del Río Grande: Pronóstico del Tiempo para la Semana

El Valle del Río Grande experimenta un cambio en las condiciones climáticas esta semana. Después de una racha de calor intenso, se esperan lluvias que traerán un alivio temporal a las altas temperaturas. Kimberly Meza, reportera del clima, informa que este martes las tormentas han vuelto a la región, con ráfagas de viento que alcanzaron alrededor de 60 millas por hora en algunas áreas.

Las tormentas han ocasionado estragos en algunas partes del sur de Texas. Aunque aún no se han registrado oficialmente las velocidades máximas de las ráfagas, se emitieron alertas de tormenta y avisos de granizo. Con temperaturas actuales en los 80 grados, McAllen reporta 82 grados, con vientos provenientes del sureste que no son particularmente fuertes, pero sí lo suficiente para recordar el clima huracanado, según el padre de Kimberly.

El radar satelital muestra lluvias en el norte y tormentas cerca de la zona costera del Golfo de México. Se espera que la lluvia continúe en las próximas horas, especialmente en estas áreas costeras. Mientras tanto, las temperaturas altas persisten, con un termómetro que alcanza los 99 grados en McAllen y temperaturas en los 90 grados medios hacia la costa.

En cuanto a los trópicos, no hay huracanes en la región, aunque algunas personas creyeron que las tormentas se debían a ello. Actualmente, solo hay un área de vigilancia hacia el este de Florida y una tormenta tropical en el Atlántico que no amenaza a Texas. La causa de la lluvia es una baja presión que se monitorea cuidadosamente.

Las altas temperaturas continuarán durante los próximos días, alcanzando los tres dígitos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia seguirá presente, proporcionando un respiro al calor sofocante. Este miércoles, se espera que las condiciones sean similares, con lluvias intermitentes que podrían ayudar a mitigar el calor.