Lluvias en el Valle de Texas: Pronóstico y Clima Agradable para el Fin de Semana

El tiempo en el sur de Texas y el Valle de Texas se ha caracterizado por lluvias moderadas y temperaturas más frescas en los últimos días. Este miércoles, las precipitaciones han afectado a varias áreas, incluyendo Murillo, San Carlos y Edinburg, con lluvias fuertes reportadas en Weslaco y Donna. A medida que avanzamos hacia el fin de semana, se espera que las condiciones climáticas continúen ofreciendo un respiro refrescante a la región.

Condiciones Actuales

La meteoróloga María Pérez informó que las lluvias moderadas continúan en áreas como la Interestatal 69 cerca de Edinburg y San Carlos. Raymondville también ha registrado actividad de precipitaciones, y este patrón podría repetirse mañana. Las temperaturas actuales en McAllen se mantienen en un promedio de 81 grados, con vientos de 12 millas por hora. En Harlingen, los vientos alcanzan las 14 millas por hora, lo que contribuye a una sensación térmica más fresca que no supera los 90 grados.

Pronóstico para los Próximos Días

Se anticipa que las lluvias continúen durante las horas de la mañana y primeras horas de la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas entre las 3 y 6 de la tarde. La noche también podría ver lluvias aisladas, acompañadas de un riesgo moderado por corrientes de resaca en la playa. Las temperaturas para mañana estarán por debajo del promedio, alcanzando solo los 89 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a los 100 grados.

Fin de Semana y Próxima Semana

Para el fin de semana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, regresando a los altos 90 grados. Al iniciar la próxima semana, las condiciones se tornarán un poco más calurosas, pero aún se mantendrán dentro de un rango tolerable para los residentes y visitantes del sur de Texas.