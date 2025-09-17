Lluvias en el Valle de Texas: Pronóstico y Clima Agradable para el Fin de Semana

Clima Brownsville: El clima en Brownsville se caracteriza por lluvias ligeras y temperaturas más frescas de lo habitual, afectando los planes de fin de semana.
Clima: El sur de Texas experimentará lluvias moderadas y temperaturas más frescas, con pronóstico de tormentas aisladas.
El tiempo en el sur de Texas y el Valle de Texas se ha caracterizado por lluvias moderadas y temperaturas más frescas en los últimos días. Este miércoles, las precipitaciones han afectado a varias áreas, incluyendo Murillo, San Carlos y Edinburg, con lluvias fuertes reportadas en Weslaco y Donna. A medida que avanzamos hacia el fin de semana, se espera que las condiciones climáticas continúen ofreciendo un respiro refrescante a la región.
Condiciones Actuales
La meteoróloga María Pérez informó que las lluvias moderadas continúan en áreas como la Interestatal 69 cerca de Edinburg y San Carlos. Raymondville también ha registrado actividad de precipitaciones, y este patrón podría repetirse mañana. Las temperaturas actuales en McAllen se mantienen en un promedio de 81 grados, con vientos de 12 millas por hora. En Harlingen, los vientos alcanzan las 14 millas por hora, lo que contribuye a una sensación térmica más fresca que no supera los 90 grados.
Pronóstico para los Próximos Días
Se anticipa que las lluvias continúen durante las horas de la mañana y primeras horas de la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas entre las 3 y 6 de la tarde. La noche también podría ver lluvias aisladas, acompañadas de un riesgo moderado por corrientes de resaca en la playa. Las temperaturas para mañana estarán por debajo del promedio, alcanzando solo los 89 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a los 100 grados.
Fin de Semana y Próxima Semana
Para el fin de semana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, regresando a los altos 90 grados. Al iniciar la próxima semana, las condiciones se tornarán un poco más calurosas, pero aún se mantendrán dentro de un rango tolerable para los residentes y visitantes del sur de Texas.
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: Continúa el juicio de Carlos Contreras con testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en Edinburg.
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráiler
Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...
Disparos frente a la estación de policía de Brownsville dejan un sospechoso muerto
De acuerdo con la información preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación para presentar un reporte en contra de un sospechoso.
Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen
HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo
DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...
Policía responde a situación activa en Edinburg
Se exhorta a la comunidad a evitar el área y utilizar rutas alternas.
Vigilia en Edinburg: Comunidad Universitaria Recuerda a Charlie Kirk
Charlie Kirk: Estudiantes de UTRGV se reúnen para honrar al cofundador de Turning Point USA en un evento pacífico.
Persecución a inmigrantes: Estrategias y consecuencias bajo la nueva administración
Inmigración: Las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados se intensifican en el sur de Texas.
Fiscal del Condado de Cameron advierte sobre aumento de delitos cometidos por menores
BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron expresó preocupación ante el marcado incremento de la delincuencia juvenil en la región, señalando un repunte en delitos graves cometidos por menores de edad, como homicidios, robos...
Juez declara juicio nulo en caso de estudiante de Donna asesinado en 2020
El tribunal fijó una nueva fecha de inicio del juicio para este lunes, cuando se seleccionará a un nuevo jurado.
Clima Variable en Sur de Texas: ¡Prepárese para un Fin de Semana de Lluvias!
Clima: Se pronostican lluvias intermitentes y temperaturas cálidas para el fin de semana en toda la región del Sur de Texas.
Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vial
Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.