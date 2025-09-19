Lluvias Beneficiosas en el Valle del Río Grande Traen Alivio al Calor

HOY

Clima: Pronóstico del tiempo indica lluvias intermitentes y temperaturas moderadas en el sur de Texas

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
El fin de semana ha comenzado con una nota refrescante en el Valle del Río Grande, donde las lluvias han proporcionado un alivio muy necesario al calor persistente de la región. La semana ha estado marcada por precipitaciones que continúan influyendo en las temperaturas, manteniéndolas moderadas en comparación con los días más calurosos del verano.

Las temperaturas se han mantenido en los mediados a bajos 90 grados Fahrenheit gracias a la nubosidad y los vientos del este, lo que ha hecho que el ambiente sea más agradable. Esta situación contrasta con el calor abrasador que generalmente se experimenta en esta época del año. Las lluvias se han concentrado especialmente en áreas costeras y en algunas regiones de Tamaulipas, México.

Se espera que el clima lluvioso continúe a lo largo del fin de semana, con lluvias intermitentes que se intensificarán especialmente durante las horas nocturnas. Los residentes del Valle del Río Grande deben prepararse para posibles precipitaciones adicionales y salir de casa con un paraguas a mano.

A nivel más amplio, se sigue de cerca la tormenta tropical Gabriel, que actualmente se mueve hacia el noroeste a 12 millas por hora. Aunque se espera que su trayectoria se mantenga lejos de la costa atlántica de los Estados Unidos, no se descarta la posibilidad de cambios.

Para aquellos que planean viajar este fin de semana, se recomienda tener en cuenta las condiciones climáticas. Áreas como San Antonio, Isla del Padre, Houston, y El Paso verán temperaturas en los 90 grados, mientras que Corpus Christi y Odessa se mantendrán en los 90 también. Se aconseja a los viajeros planificar con anticipación y considerar refugios en caso de lluvias inesperadas.

Mirando hacia la próxima semana laboral, se anticipa que las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, acercándose a los tres dígitos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia persistirá, lo que podría moderar el aumento de temperaturas.

Lluvias Beneficiosas en el Valle del Río Grande Traen Alivio al Calor
clima lluvias Pronóstico del Tiempo Sur de Texas Valle del Río Grande
