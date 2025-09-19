Lluvias Beneficiosas en el Valle del Río Grande Traen Alivio al Calor

Lluvias Beneficiosas en el Valle del Río Grande Traen Alivio al CalorEricks Webs DesignEricks Webs Design
Clima: Pronóstico del tiempo indica lluvias intermitentes y temperaturas moderadas en el sur de Texas
El fin de semana ha comenzado con una nota refrescante en el Valle del Río Grande, donde las lluvias han proporcionado un alivio muy necesario al calor persistente de la región. La semana ha estado marcada por precipitaciones que continúan influyendo en las temperaturas, manteniéndolas moderadas en comparación con los días más calurosos del verano.
Las temperaturas se han mantenido en los mediados a bajos 90 grados Fahrenheit gracias a la nubosidad y los vientos del este, lo que ha hecho que el ambiente sea más agradable. Esta situación contrasta con el calor abrasador que generalmente se experimenta en esta época del año. Las lluvias se han concentrado especialmente en áreas costeras y en algunas regiones de Tamaulipas, México.
Se espera que el clima lluvioso continúe a lo largo del fin de semana, con lluvias intermitentes que se intensificarán especialmente durante las horas nocturnas. Los residentes del Valle del Río Grande deben prepararse para posibles precipitaciones adicionales y salir de casa con un paraguas a mano.
A nivel más amplio, se sigue de cerca la tormenta tropical Gabriel, que actualmente se mueve hacia el noroeste a 12 millas por hora. Aunque se espera que su trayectoria se mantenga lejos de la costa atlántica de los Estados Unidos, no se descarta la posibilidad de cambios.
Para aquellos que planean viajar este fin de semana, se recomienda tener en cuenta las condiciones climáticas. Áreas como San Antonio, Isla del Padre, Houston, y El Paso verán temperaturas en los 90 grados, mientras que Corpus Christi y Odessa se mantendrán en los 90 también. Se aconseja a los viajeros planificar con anticipación y considerar refugios en caso de lluvias inesperadas.
Mirando hacia la próxima semana laboral, se anticipa que las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, acercándose a los tres dígitos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia persistirá, lo que podría moderar el aumento de temperaturas.
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025
McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...
Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción
Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción. Se recomienda a los conductores planear con...
Chagas: La creciente preocupación en el sur de Texas
Chagas: Aumento de casos de la enfermedad de Chagas genera alarma en la comunidad texana.
Cambios en Examen de Ciudadanía
Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.
Nuevos detalles un tiroteo registrado en Brownsville
Tiroteo Brownsville: Nuevas imágenes revelan el ataque frente al departamento de policía de Brownsville y la historia del atacante.
Seguridad en Brownsville: Un vistazo nocturno al trabajo policial
Seguridad: La policía de Brownsville intensifica sus patrullajes nocturnos para garantizar la seguridad de la comunidad.
Policía de La Grulla busca a sujeto acusado de violencia familiar y otros delitos
LA GRULLA, Texas — El Departamento de Policía de La Grulla solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a un hombre identificado como José Treviño III, también conocido como “Joey” o “El Choco”, quien cuenta con varias órdenes de arresto en su contra. De acuerdo...
CBP incauta más de 840 mil dólares en metanfetamina en el Puente Internacional de Brownsville
BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Veteranos realizaron un decomiso de presunta metanfetamina...
Laboratorio forense en Weslaco abre sus puertas al público
Laboratorio forense: El Departamento de Seguridad Pública de Texas en Weslaco ofrece un recorrido exclusivo por sus instalaciones forenses.
Candidatura de Bobby Pulido: El cantante Texano se lanza al congreso
Bobby Pulido: Bobby Pulido, famoso intérprete de música texana, anuncia su candidatura para el Congreso del Distrito 15 por el Partido Demócrata.
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: Continúa el juicio de Carlos Contreras con testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en Edinburg.
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Juicio de Carlos Contreras Revela detalles impactantes en caso de homicidio
Juicio Carlos Contreras: Testimonios y pruebas clave emergen en el juicio de Carlos Contreras, acusado del asesinato de Genaro Isaí Castillo.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...