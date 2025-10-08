Lluvias Aisladas y Vientos Activos en el Valle de Texas

El Valle de Texas experimenta un clima variado, con lluvias aisladas y vientos activos dominando el panorama. Mientras tanto, las temperaturas continúan siendo elevadas, afectando a ciudades como Reynosa, Mission y McAllen. En este artículo, exploramos el pronóstico del tiempo y sus implicaciones para los residentes y visitantes de la región.

Condiciones Actuales del Clima

Las lluvias en el Valle de Texas se presentan de manera dispersa, con actividad notable en Reynosa, Tamaulipas, y el norte del Condado Starr. Aunque el clima está comenzando a despejarse, la nubosidad persiste, acompañada de temperaturas que alcanzan los 89 grados. La sensación térmica, sin embargo, es más alta, variando entre los 94 y 102 grados en ciudades como Mission.

Los vientos también juegan un papel importante en el clima actual, siendo especialmente fuertes en los condados de Cameron e Hidalgo, donde las velocidades oscilan entre las 10 y 16 millas por hora.

Pronóstico para la Zona Costera

Para aquellos que planean visitar South Padre Island, se espera un día con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 85 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, es importante estar alerta a la posibilidad de lluvias aisladas y vientos activos que podrían superar las 20 millas por hora.

Clima en McAllen y Pronóstico del Fin de Semana

En McAllen, se prevé temperaturas cercanas al promedio habitual, con máximas de 92 grados y lluvias aisladas durante la mañana. A medida que se acerca el fin de semana, se espera que el clima se estabilice y que el sol regrese, con temperaturas en los bajos 90 grados. Las mañanas del viernes y sábado serán ligeramente más frescas, con temperaturas entre 68 y 70 grados.