La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al costado de la Interestatal 2.

Cristóbal Estefan Garzez, de 28 años, ha sido formalmente acusado de homicidio por intoxicación y por no detenerse tras el accidente. Debido a la gravedad de los cargos, el juez decidió negar la fianza a Garzez, quien permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia de Garcés está programada para el lunes 13 de octubre. Este caso se sigue de cerca, y Noticias 48 se compromete a mantener informada a la comunidad sobre los desarrollos en el proceso judicial. La atención se centra en cómo el sistema legal manejará estos serios cargos y qué medidas se tomarán para evitar futuros incidentes de esta naturaleza.

Este trágico incidente ha resaltado la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante. La comunidad local ha expresado su solidaridad con la familia de Zapata, y se espera que el caso promueva una mayor conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.