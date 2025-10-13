HOY

Entravision Communications
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente fatal en la carretera 83

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 13 2025
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al costado de la Interestatal 2.

Cristóbal Estefan Garzez, de 28 años, ha sido formalmente acusado de homicidio por intoxicación y por no detenerse tras el accidente. Debido a la gravedad de los cargos, el juez decidió negar la fianza a Garzez, quien permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia de Garcés está programada para el lunes 13 de octubre. Este caso se sigue de cerca, y Noticias 48 se compromete a mantener informada a la comunidad sobre los desarrollos en el proceso judicial. La atención se centra en cómo el sistema legal manejará estos serios cargos y qué medidas se tomarán para evitar futuros incidentes de esta naturaleza.

Este trágico incidente ha resaltado la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante. La comunidad local ha expresado su solidaridad con la familia de Zapata, y se espera que el caso promueva una mayor conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

accidente fatal Carretera 83 Cristóbal Garcés david zapata Harlingen homicidio intoxicación justicia noticias locales seguridad vial
Mujer pierde la vida en accidente en La Feria

Oct 13, 2025

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Oct 10, 2025

EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Oct 10, 2025

Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...

Trágico Accidente en Harlingen: Conductor acusado de homicidio

Oct 9, 2025

La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...

Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Oct 9, 2025

McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Oct 9, 2025

Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

