Entravision Communications
Laboratorio forense en Weslaco abre sus puertas al público

Laboratorio forense: El Departamento de Seguridad Pública de Texas en Weslaco ofrece un recorrido exclusivo por sus instalaciones forenses.

By Cecilia Castaneda
Published September 18 2025
WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas ha abierto las puertas de su laboratorio criminalístico en Weslaco, ofreciendo a la comunidad una visión interna del trabajo crucial que realizan sus peritos forenses. Este evento, que lleva más de una década realizándose, busca educar al público sobre la importante labor que se lleva a cabo dentro de estas instalaciones.

Durante el recorrido, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las diversas especialidades del laboratorio forense. Entre las áreas destacadas se encuentran el análisis de ADN, el examen de drogas incautadas, el análisis de huellas dactilares, y la balística, entre otros. También se cuenta con la experiencia de un experto en toxicología, lo que completa un equipo altamente capacitado para atender casos complejos.

El personal del laboratorio destacó la importancia de su trabajo en el sistema judicial, subrayando que la evidencia presentada puede ser determinante en el futuro de un acusado y en la vida de las víctimas.

Los analistas explicaron que el tiempo de examen de una evidencia varía según el caso. Sin embargo, los casos de homicidio y muertes reciben prioridad debido a su gravedad. Además, se anunció la implementación de una nueva herramienta el próximo año que promete hacer la entrega de registros más segura, transparente y rápida.

Samantha Ruiz, reportera en el lugar, proporcionará un informe detallado del recorrido, incluyendo una entrevista con uno de los agentes del DPS en el noticiero de las diez de la noche. Este tipo de iniciativas refuerza la transparencia y el compromiso del Departamento de Seguridad Pública con la comunidad, permitiendo una mejor comprensión de los procesos que se llevan a cabo para garantizar la justicia.

Departamento de Seguridad Pública laboratorio forense seguridad pública Texas Weslaco
Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la colaboración del público para localizar a Ranulfo Segura Ojeda, sospechoso de haber robado un vehículo en la ciudad. El robo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, color guinda, fue...

