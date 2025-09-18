WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas ha abierto las puertas de su laboratorio criminalístico en Weslaco, ofreciendo a la comunidad una visión interna del trabajo crucial que realizan sus peritos forenses. Este evento, que lleva más de una década realizándose, busca educar al público sobre la importante labor que se lleva a cabo dentro de estas instalaciones.

Durante el recorrido, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las diversas especialidades del laboratorio forense. Entre las áreas destacadas se encuentran el análisis de ADN, el examen de drogas incautadas, el análisis de huellas dactilares, y la balística, entre otros. También se cuenta con la experiencia de un experto en toxicología, lo que completa un equipo altamente capacitado para atender casos complejos.

El personal del laboratorio destacó la importancia de su trabajo en el sistema judicial, subrayando que la evidencia presentada puede ser determinante en el futuro de un acusado y en la vida de las víctimas.

Los analistas explicaron que el tiempo de examen de una evidencia varía según el caso. Sin embargo, los casos de homicidio y muertes reciben prioridad debido a su gravedad. Además, se anunció la implementación de una nueva herramienta el próximo año que promete hacer la entrega de registros más segura, transparente y rápida.

Samantha Ruiz, reportera en el lugar, proporcionará un informe detallado del recorrido, incluyendo una entrevista con uno de los agentes del DPS en el noticiero de las diez de la noche. Este tipo de iniciativas refuerza la transparencia y el compromiso del Departamento de Seguridad Pública con la comunidad, permitiendo una mejor comprensión de los procesos que se llevan a cabo para garantizar la justicia.