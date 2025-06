Una gran suma de riquezas descendió sobre Venecia, Italia, en los últimos días para la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez.

La opulencia ha estado presente en todo momento, ya que algunos de los famosos asistentes llegaron a la ciudad de los canales en aviones privados, helicópteros y yates, antes de ser trasladados en taxis acuáticos a la celebración. Determinar la riqueza combinada de esta lista de invitados tan bien guardada sería un ejercicio minucioso y agotador, pero una estimación del patrimonio neto total rondaría probablemente los US$ 435.000 millones.

Gran parte de la riqueza total puede atribuirse al novio. Bezos, fundador de Amazon y tercer hombre más rico del mundo, tiene un patrimonio estimado de US$ 244.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Pero los invitados a la boda también poseen grandes fortunas. No muy lejos de Bezos se encuentra el cofundador de Microsoft, Bill Gates, que ocupa el quinto puesto en la lista de Bloomberg, con US$ 178.000 millones.

Con todo, en la boda de Bezos estuvieron ausentes las dos personas más ricas del mundo: Elon Musk, CEO de Tesla (US$ 367.000 millones) y Mark Zuckerberg, de Meta (US$ 258.000 millones). De hecho, Gates es el único invitado confirmado a la boda que de la lista de Bloomberg de las 500 personas más ricas.

Muy por detrás de Bezos y Gates se encuentran dos magnates de los medios de comunicación que han abandonado el índice de multimillonarios de Bloomberg: Barry Diller y Oprah Winfrey.

Bloomberg estima que Diller tiene un patrimonio de casi US$ 6.000 millones, que está por debajo del patrimonio neto de US$ 6.880 millones de la persona número 500 de la lista de Bloomberg. En 2018, Winfrey aparecía en el número 494 del índice de multimillonarios de Bloomberg con US$ 4.000 millones. Actualmente se estima que Winfrey tiene un patrimonio superior a los US$ 3.000 millones.

De los cerca de 200 invitados confirmados, ninguno cuenta con las carteras de Bezos, Gates, Diller y Winfrey, pero sigue habiendo mucha riqueza para repartir. La secreta lista de invitados incluye líderes tecnológicos, estrellas del pop, personalidades de los medios de comunicación, actores y deportistas.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, es uno de los que está en Venecia para la boda Bezos-Sanchez. Según Bloomberg, Altman tenía un patrimonio de al menos US$ 2.000 millones en marzo de 2024. Esa cifra no incluía la participación de Altman en OpenAI, que, según Bloomberg, finalizó en abril una ronda de financiación de US$ 40.000 millones, lo que valora la empresa en US$ 300.000 millones.

También asistió Kim Kardashian, cuyo patrimonio se estima en US$ 1.700 millones, según Forbes. Estuvo en Venecia junto a sus hermanas Khloe Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, y su madre Kris Jenner. Mientras que el reality show de la familia empujó a Kim Kardashian más en el ojo público, su empresa de ropa moldeadora Skims, que se cree que está valorada en US$ 4.000 millones a partir de julio de 2023, se cree que es una fuente importante de su riqueza.

Kylie Jenner se convirtió en multimillonaria en 2019 después de que su marca de belleza, Kylie Cosmetics, se asociara con Ulta Beauty, y Bloomberg informó en ese momento que Jenner tenía un patrimonio de US$ 1.020 millones.

También asistieron Jared Kushner e Ivanka Trump. Kushner, ex alto asesor de su suegro, el presidente Donald Trump, lanzó la compañía de inversiones Affinity Partners en 2021, con activos bajo gestión que saltaron a US$ 4.800 millones en 2024, según una presentación regulatoria. Forbes estimó el pasado noviembre que el patrimonio neto de Kushner era de al menos US$ 900 millones.

Otros asistentes cuentan con un elevado patrimonio neto, como el exquarterback de la NFL y actual locutor Tom Brady (US$ 512 millones), según Forbes. También asistieron Leonardo DiCaprio, uno de los actores mejor pagados de 2023 (US$ 41 millones), según Forbes, y el cantante de R&B Usher, que encabezó el espectáculo del descanso del Super Bowl 2024.

También asistieron la periodista de la CBS Gayle King, el actor Orlando Bloom y la actriz Sydney Sweeney.

