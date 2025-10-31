Kylian Mbappé conquista la Bota de Oro y brilla en el Real Madrid

Tarot: Exploramos el fascinante mundo del tarot y la curación psíquica con Camila Peña.
El Triunfo de Mbappé en Europa
Kylian Mbappé ha sido galardonado con la Bota de Oro de la temporada 2024-2025, un reconocimiento que ratifica su estatus como uno de los mejores delanteros del mundo. Con 31 goles en 34 partidos, Mbappé ha demostrado su capacidad goleadora en la más alta exigencia del fútbol europeo, destacando en el Real Madrid. El premio fue entregado en el Estadio Santiago Bernabéu, consolidando al francés en el selecto grupo de jugadores del club que han recibido este honor, junto a leyendas como Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.
Dominio en la NFL: Baltimore Imparable
En el ámbito de la NFL, los Baltimore Ravens mostraron un desempeño sobresaliente al vencer a los Miami Dolphins con un contundente 28-6. Lamar Jackson fue la estrella del encuentro, lanzando cuatro pases de touchdown y completando 18 de 23 intentos para un total de 204 yardas. El equipo de Baltimore no solo dominó el juego aéreo, sino que también destacó en el ataque terrestre gracias a Derek Henry, quien acumuló 119 yardas en 19 acarreos. Este triunfo reafirma la posición de los Ravens como contendientes serios en la Conferencia Americana.
San Antonio Spurs y Oklahoma Thunder: Protagonistas en la NBA
En la NBA, los San Antonio Spurs continúan su racha ganadora al asegurar su quinta victoria consecutiva contra el Miami Heat, con un marcador de 107-101 en el Frost Bank Center. Victor Wembanyama lideró al equipo con una actuación impresionante, sumando 27 puntos, 18 rebotes, 6 asistencias y 5 bloqueos. Por su parte, los Oklahoma City Thunder siguen invictos con un récord de 6-0 tras vencer a los Washington Wizards 127-108. Shai Gilgeous-Alexander fue el destacado con 31 puntos, mientras que Isaiah Joe y Jalen Williams aportaron 20 puntos cada uno desde el banquillo.
Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio
Violencia doméstica: La policía de Alton investiga dos incidentes conectados que resultaron en un homicidio y una orden de arresto.
Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado
EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road....
Aviso de seguridad en Ringgold Middle School tras falsa alarma de incendio
La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.
Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados
Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.
Policía de McAllen busca a sospechoso acusado de agresión sexual agravada
El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.
UTSA y UTRGV se enfrentarán en 2026 en el Alamodome
El encuentro está programado para el 5 de septiembre de 2026 y se disputará en el Alamodome, en San Antonio.
Halloween: Recomendaciones de seguridad para padres en la noche de brujas
Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.
Robo de Auto en Edinburg: Autoridades Buscan Información
La policía solicita la ayuda del público para identificar a una persona de interés tras el robo de un vehículo en la avenida Nolana.
Seguridad en Halloween: Preocupaciones y precauciones para familias en Texas
Familias de Texas se preparan para Halloween mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad en los vecindarios.
Acusaciones de ICE en Brownsville: Ciudadano enfrenta cargos por agresión
ICE: Un residente de Peñitas se declara culpable de agredir a un oficial federal durante una redada en Harlingen.
Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
EE.UU - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”,...
CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
Cierre de gobierno: El cierre gubernamental afecta vuelos y empleados federales, causando retrasos y escasez de personal.
Cambios Importantes en el Pago de Trámites Migratorios del USCIS
USCIS: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. elimina pagos en efectivo y cheques, generando controversia.
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.