Kylian Mbappé conquista la Bota de Oro y brilla en el Real Madrid

El Triunfo de Mbappé en Europa

Kylian Mbappé ha sido galardonado con la Bota de Oro de la temporada 2024-2025, un reconocimiento que ratifica su estatus como uno de los mejores delanteros del mundo. Con 31 goles en 34 partidos, Mbappé ha demostrado su capacidad goleadora en la más alta exigencia del fútbol europeo, destacando en el Real Madrid. El premio fue entregado en el Estadio Santiago Bernabéu, consolidando al francés en el selecto grupo de jugadores del club que han recibido este honor, junto a leyendas como Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo.

Dominio en la NFL: Baltimore Imparable

En el ámbito de la NFL, los Baltimore Ravens mostraron un desempeño sobresaliente al vencer a los Miami Dolphins con un contundente 28-6. Lamar Jackson fue la estrella del encuentro, lanzando cuatro pases de touchdown y completando 18 de 23 intentos para un total de 204 yardas. El equipo de Baltimore no solo dominó el juego aéreo, sino que también destacó en el ataque terrestre gracias a Derek Henry, quien acumuló 119 yardas en 19 acarreos. Este triunfo reafirma la posición de los Ravens como contendientes serios en la Conferencia Americana.

San Antonio Spurs y Oklahoma Thunder: Protagonistas en la NBA

En la NBA, los San Antonio Spurs continúan su racha ganadora al asegurar su quinta victoria consecutiva contra el Miami Heat, con un marcador de 107-101 en el Frost Bank Center. Victor Wembanyama lideró al equipo con una actuación impresionante, sumando 27 puntos, 18 rebotes, 6 asistencias y 5 bloqueos. Por su parte, los Oklahoma City Thunder siguen invictos con un récord de 6-0 tras vencer a los Washington Wizards 127-108. Shai Gilgeous-Alexander fue el destacado con 31 puntos, mientras que Isaiah Joe y Jalen Williams aportaron 20 puntos cada uno desde el banquillo.