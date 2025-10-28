HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Ken Paxton demanda a fabricantes farmacéuticos por comercializar Tylenol a embarazadas pese a riesgos conocidosEricks Webs DesignEricks Webs Design

El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: GENERIC-MEDICINE.jpg

Austin, Texas — El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra Johnson & Johnson y Kenvue, acusando a ambas compañías de comercializar de manera engañosa el analgésico Tylenol a mujeres embarazadas, pese a conocer los riesgos que el consumo de acetaminofén (su ingrediente activo) representa para el desarrollo del feto.

Según el comunicado, la exposición temprana al acetaminofén estaría relacionada con un mayor riesgo de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en los niños. Paxton afirma que las empresas “traicionaron a Estados Unidos” al obtener ganancias mientras ocultaban los peligros del producto.

El fiscal general también acusa a Johnson & Johnson de transferir fraudulentamente sus responsabilidades legales a Kenvue, intentando evadir las consecuencias financieras de las demandas relacionadas con Tylenol. Esta acción, sostiene Paxton, viola la Ley de Transferencia Fraudulenta de Texas.

El comunicado recuerda que Paxton ha emprendido acciones previas contra otras farmacéuticas, incluyendo Pfizer, por el manejo de la vacuna contra la COVID-19, y Eli Lilly, por presuntos sobornos a proveedores médicos. Asimismo, destaca un acuerdo previo de 700 millones de dólares con Johnson & Johnson por la promoción engañosa de productos para bebés que contenían talco.

El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Oct 27, 2025

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder