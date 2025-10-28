Austin, Texas — El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra Johnson & Johnson y Kenvue, acusando a ambas compañías de comercializar de manera engañosa el analgésico Tylenol a mujeres embarazadas, pese a conocer los riesgos que el consumo de acetaminofén (su ingrediente activo) representa para el desarrollo del feto.

Según el comunicado, la exposición temprana al acetaminofén estaría relacionada con un mayor riesgo de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en los niños. Paxton afirma que las empresas “traicionaron a Estados Unidos” al obtener ganancias mientras ocultaban los peligros del producto.

El fiscal general también acusa a Johnson & Johnson de transferir fraudulentamente sus responsabilidades legales a Kenvue, intentando evadir las consecuencias financieras de las demandas relacionadas con Tylenol. Esta acción, sostiene Paxton, viola la Ley de Transferencia Fraudulenta de Texas.

El comunicado recuerda que Paxton ha emprendido acciones previas contra otras farmacéuticas, incluyendo Pfizer, por el manejo de la vacuna contra la COVID-19, y Eli Lilly, por presuntos sobornos a proveedores médicos. Asimismo, destaca un acuerdo previo de 700 millones de dólares con Johnson & Johnson por la promoción engañosa de productos para bebés que contenían talco.

El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.