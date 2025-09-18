HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Ken Paxton anuncia arresto en Starr County por esquema ilegal de recolección de boletasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Austin, Texas. – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de Modesta Vela en Starr County, acusada de operar un esquema ilegal de recolección de boletas durante las elecciones generales de 2022. La investigación, que se extendió por varios años, se enfocó en una operación que presuntamente buscaba influir en el voto […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 18 2025
Ad Placeholder

Austin, Texas. – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de Modesta Vela en Starr County, acusada de operar un esquema ilegal de recolección de boletas durante las elecciones generales de 2022.

La investigación, que se extendió por varios años, se enfocó en una operación que presuntamente buscaba influir en el voto de numerosos texanos mayores de 65 años. Un gran jurado emitió una acusación formal en contra de Vela por influir de manera intencional y consciente en el voto de un elector en presencia de la boleta, un delito considerado como felonía estatal.

Vela fue arrestada el pasado 4 de septiembre en Starr County tras la acusación del gran jurado.

“El fraude electoral es real y una amenaza seria”, señaló Paxton en un comunicado. “Quienes traten de manipular nuestras elecciones serán arrestados y procesados. Modesta Vela intentó aprovecharse de los votantes y violar la ley con la recolección ilegal de boletas. Ahora le toca responder por sus actos en la corte”.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Ad Placeholder
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

Policía de McAllen busca a sospechoso de robo de vehículo

MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la colaboración del público para localizar a Ranulfo Segura Ojeda, sospechoso de haber robado un vehículo en la ciudad. El robo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2006, color guinda, fue...

Ad Placeholder
Ad Placeholder