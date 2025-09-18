Austin, Texas. – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de Modesta Vela en Starr County, acusada de operar un esquema ilegal de recolección de boletas durante las elecciones generales de 2022.

La investigación, que se extendió por varios años, se enfocó en una operación que presuntamente buscaba influir en el voto de numerosos texanos mayores de 65 años. Un gran jurado emitió una acusación formal en contra de Vela por influir de manera intencional y consciente en el voto de un elector en presencia de la boleta, un delito considerado como felonía estatal.

Vela fue arrestada el pasado 4 de septiembre en Starr County tras la acusación del gran jurado.

“El fraude electoral es real y una amenaza seria”, señaló Paxton en un comunicado. “Quienes traten de manipular nuestras elecciones serán arrestados y procesados. Modesta Vela intentó aprovecharse de los votantes y violar la ley con la recolección ilegal de boletas. Ahora le toca responder por sus actos en la corte”.