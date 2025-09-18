Clima Brownsville: El clima en Brownsville se caracteriza por lluvias ligeras y temperaturas más frescas de lo habitual, afectando los planes de fin de semana.
Ken Paxton anuncia arresto en Starr County por esquema ilegal de recolección de boletasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Austin, Texas. – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de Modesta Vela en Starr County, acusada de operar un esquema ilegal de recolección de boletas durante las elecciones generales de 2022. La investigación, que se extendió por varios años, se enfocó en una operación que presuntamente buscaba influir en el voto […]
Austin, Texas. – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de Modesta Vela en Starr County, acusada de operar un esquema ilegal de recolección de boletas durante las elecciones generales de 2022.
La investigación, que se extendió por varios años, se enfocó en una operación que presuntamente buscaba influir en el voto de numerosos texanos mayores de 65 años. Un gran jurado emitió una acusación formal en contra de Vela por influir de manera intencional y consciente en el voto de un elector en presencia de la boleta, un delito considerado como felonía estatal.
Vela fue arrestada el pasado 4 de septiembre en Starr County tras la acusación del gran jurado.
“El fraude electoral es real y una amenaza seria”, señaló Paxton en un comunicado. “Quienes traten de manipular nuestras elecciones serán arrestados y procesados. Modesta Vela intentó aprovecharse de los votantes y violar la ley con la recolección ilegal de boletas. Ahora le toca responder por sus actos en la corte”.
- Condiciones Climáticas en Brownsville: Lluvias Persistentes y Temperaturas Agradables
- Éxito de Astros y Emocionante Jornada en la Champions League
- Policía de La Grulla busca a sujeto acusado de violencia familiar y otros delitos
- CBP incauta más de 840 mil dólares en metanfetamina en el Puente Internacional de Brownsville
- Ken Paxton anuncia arresto en Starr County por esquema ilegal de recolección de boletas
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: Continúa el juicio de Carlos Contreras con testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en Edinburg.
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráiler
Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención
El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.
Hombre muere tras caer en Donna
Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...
Disparos frente a la estación de policía de Brownsville dejan un sospechoso muerto
De acuerdo con la información preliminar, una víctima y su acompañante llegaron a la estación para presentar un reporte en contra de un sospechoso.
Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen
HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...
Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo
DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...
Policía responde a situación activa en Edinburg
Se exhorta a la comunidad a evitar el área y utilizar rutas alternas.
Vigilia en Edinburg: Comunidad Universitaria Recuerda a Charlie Kirk
Charlie Kirk: Estudiantes de UTRGV se reúnen para honrar al cofundador de Turning Point USA en un evento pacífico.
Persecución a inmigrantes: Estrategias y consecuencias bajo la nueva administración
Inmigración: Las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados se intensifican en el sur de Texas.
Fiscal del Condado de Cameron advierte sobre aumento de delitos cometidos por menores
BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron expresó preocupación ante el marcado incremento de la delincuencia juvenil en la región, señalando un repunte en delitos graves cometidos por menores de edad, como homicidios, robos...
Juez declara juicio nulo en caso de estudiante de Donna asesinado en 2020
El tribunal fijó una nueva fecha de inicio del juicio para este lunes, cuando se seleccionará a un nuevo jurado.
Clima Variable en Sur de Texas: ¡Prepárese para un Fin de Semana de Lluvias!
Clima: Se pronostican lluvias intermitentes y temperaturas cálidas para el fin de semana en toda la región del Sur de Texas.
Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vial
Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.