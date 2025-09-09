HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

K9 Zita de DPS localiza a inmigrante que intentaba evadir captura en Starr CountyEricks Webs DesignEricks Webs Design

La operación formó parte de los esfuerzos de Operation Lone Star 2.0, en coordinación con agencias federales, que buscan reforzar la seguridad fronteriza, prevenir fugas y asegurar la detención de personas que intentan evadir la ley.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 09 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: DPS-K9-CAPTADO.jpg

STARR COUNTY, Texas – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) destacó la labor de su perra de rastreo K9 Zita, quien junto a su manejador logró ubicar a un inmigrante que intentaba evadir a las autoridades en una zona de densa maleza el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con DPS-South Texas Region, pese a que inicialmente se perdió de vista al individuo debido al terreno complicado y la vegetación espesa, Zita logró captar el rastro y guiar a su manejador hasta el punto donde finalmente fue detenido.

La operación formó parte de los esfuerzos de Operation Lone Star 2.0, en coordinación con agencias federales, que buscan reforzar la seguridad fronteriza, prevenir fugas y asegurar la detención de personas que intentan evadir la ley.

“Texas DPS, junto con nuestros socios federales, continúa comprometido con la seguridad pública y la seguridad fronteriza, disuadiendo, interceptando y deteniendo a quienes intentan escapar”, señaló la corporación en un comunicado.

El caso concluyó con la captura de un “gotaway”, término utilizado por las autoridades para referirse a personas que intentan ingresar o permanecer en el país sin ser detectadas ni registradas.

gotaway inmigrante detenido K9 Zita Operation Lone Star Patrulla Fronteriza persecución rastreo canino Seguridad Fronteriza Starr County Texas DPS
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes

Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos

Sep 5, 2025

McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud....

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder