STARR COUNTY, Texas – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) destacó la labor de su perra de rastreo K9 Zita, quien junto a su manejador logró ubicar a un inmigrante que intentaba evadir a las autoridades en una zona de densa maleza el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con DPS-South Texas Region, pese a que inicialmente se perdió de vista al individuo debido al terreno complicado y la vegetación espesa, Zita logró captar el rastro y guiar a su manejador hasta el punto donde finalmente fue detenido.

La operación formó parte de los esfuerzos de Operation Lone Star 2.0, en coordinación con agencias federales, que buscan reforzar la seguridad fronteriza, prevenir fugas y asegurar la detención de personas que intentan evadir la ley.

“Texas DPS, junto con nuestros socios federales, continúa comprometido con la seguridad pública y la seguridad fronteriza, disuadiendo, interceptando y deteniendo a quienes intentan escapar”, señaló la corporación en un comunicado.

El caso concluyó con la captura de un “gotaway”, término utilizado por las autoridades para referirse a personas que intentan ingresar o permanecer en el país sin ser detectadas ni registradas.