CONDADO WILLACY, TEXAS – El juicio de José Luis Villalobos, acusado de homicidio y agresión agravada, ha captado la atención de la comunidad en San Perlita.
Villalobos se enfrenta a graves acusaciones tras los trágicos eventos ocurridos el 23 de julio de 2023, cuando presuntamente disparó en una residencia en Samperlita, resultando en la muerte de su hijastro, Arturo Alexis Sauceda Jr., y heridas a su pareja, Lidia Villalobos.
Este lunes comenzó la selección del jurado, un paso crucial en el proceso judicial.
Villalobos enfrenta un cargo de homicidio y otro de agresión agravada con un arma mortal, según los documentos de la corte del Condado Cameron.
El incidente ocurrió en una tranquila comunidad de San Perlita. Arturo Alexis Sauceda Jr., descrito por sus maestros como un joven dedicado al deporte, perdió la vida en el trágico suceso. Lidia Villalobos también fue víctima de disparos, lo que añade un cargo de violencia familiar al caso.
Los familiares de las víctimas han optado por no hablar con los medios ante las cámaras, pero han expresado su deseo de justicia. La comunidad está observando de cerca el desarrollo del juicio, esperando que se haga justicia por las pérdidas sufridas.
El acusado ha solicitado a la corte que se le asigne un defensor público. Mientras tanto, el proceso judicial avanza con la esperanza de arrojar luz sobre los eventos que llevaron a esta tragedia.
