CONDADO HIDALGO, TEXAS – El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Izi Castillo, ha capturado la atención de la comunidad en Edinburg, donde se llevó a cabo el séptimo día de testimonios. Este caso ha sido un complejo entramado de alegaciones, pruebas y declaraciones que arrojan luz sobre los eventos que culminaron en la trágica muerte de Castillo.

La fiscalía concluyó con la presentación de sus testigos al llamar a un teniente de la oficina del alguacil del Condado Hidalgo. Este testigo fue crucial al testificar que todas las personas interrogadas en relación con el crimen fueron consideradas sospechosas. Además, se presentó a la hermana de Genaro Castillo, quien brindó un conmovedor testimonio sobre la vida de su hermano.

La defensa de Carlos Contreras comenzó a presentar su caso con tres testigos, entre ellos el cuñado de Contreras y dos oficiales de la policía de Álamo. Este último fue llamado a testificar sobre reportes del cuñado de Contreras, quien afirmó que personas sospechosas merodeaban la residencia de Contreras después del asesinato de Castillo.

Una pieza clave del caso es la mención de un individuo llamado George, a quien Contreras describió como una amenaza después de que este los llevara junto a Castillo al área de Donna Lake. La policía de Álamo confirmó la existencia de un George con un Mustang azul tras una parada de tráfico en enero de 2020. Sin embargo, el teniente del Condado Hidalgo señaló que George no era un sospechoso, sino una persona de interés, ya que solo Contreras lo mencionó, mientras que los testigos apuntaban hacia él como responsable.

Se espera que el juicio continúe con los argumentos finales de ambas partes antes de que el jurado comience sus deliberaciones. La tensión es palpable mientras la comunidad espera un veredicto que podría cerrar este capítulo judicial en Edinburg.