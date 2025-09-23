HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Juicio de Carlos Contreras: Testimonios clave marcan el séptimo díaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Juicio Carlos Contreras: El caso de homicidio de Carlos Contreras llega a un punto crucial con últimos testimonios en Edinburg.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
Ad Placeholder

CONDADO HIDALGO, TEXAS – El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Izi Castillo, ha capturado la atención de la comunidad en Edinburg, donde se llevó a cabo el séptimo día de testimonios. Este caso ha sido un complejo entramado de alegaciones, pruebas y declaraciones que arrojan luz sobre los eventos que culminaron en la trágica muerte de Castillo.

La fiscalía concluyó con la presentación de sus testigos al llamar a un teniente de la oficina del alguacil del Condado Hidalgo. Este testigo fue crucial al testificar que todas las personas interrogadas en relación con el crimen fueron consideradas sospechosas. Además, se presentó a la hermana de Genaro Castillo, quien brindó un conmovedor testimonio sobre la vida de su hermano.

La defensa de Carlos Contreras comenzó a presentar su caso con tres testigos, entre ellos el cuñado de Contreras y dos oficiales de la policía de Álamo. Este último fue llamado a testificar sobre reportes del cuñado de Contreras, quien afirmó que personas sospechosas merodeaban la residencia de Contreras después del asesinato de Castillo.

Una pieza clave del caso es la mención de un individuo llamado George, a quien Contreras describió como una amenaza después de que este los llevara junto a Castillo al área de Donna Lake. La policía de Álamo confirmó la existencia de un George con un Mustang azul tras una parada de tráfico en enero de 2020. Sin embargo, el teniente del Condado Hidalgo señaló que George no era un sospechoso, sino una persona de interés, ya que solo Contreras lo mencionó, mientras que los testigos apuntaban hacia él como responsable.

Se espera que el juicio continúe con los argumentos finales de ambas partes antes de que el jurado comience sus deliberaciones. La tensión es palpable mientras la comunidad espera un veredicto que podría cerrar este capítulo judicial en Edinburg.

Carlos Contreras condado Hidalgo Edinburg homicidio juicio testimonios
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder