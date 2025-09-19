Migrantes: Autoridades de Texas detienen a migrantes indocumentados llevados por menores.
Juicio: Sigue el juicio de Carlos Contreras con testimonios contradictorios sobre el asesinato en Donna Lake.
Introducción al Caso
El juicio de Carlos Julián Contreras ha capturado la atención del público mientras se desarrolla en la corte. En el quinto día del juicio, se han presentado testimonios cruciales que podrían determinar el destino de Contreras, quien está acusado del asesinato de Genaro Aisea Castillo en Donna Lake.
Testimonios Contradictorios
El caso ha dado un giro inesperado con declaraciones contradictorias de los testigos. Miranda Luna, un testigo clave, había testificado previamente que Jorge Beliz, de 21 años, había ordenado a Contreras matar a Castillo mientras le apuntaba con un arma. Sin embargo, en la corte, Beliz ofreció una versión diferente de los eventos.
La Versión de Jorge Beliz
Beliz declaró que fue recogido por Contreras en Álamo y que en el vehículo ya se encontraban Luna e Izzy, quien parecía estar bajo los efectos de las drogas. Según Beliz, al llegar a Donna Lake, Contreras le pidió esposar a Izzy, pero él se negó. Fue después cuando escuchó los disparos y las súplicas de Izzy, seguido por las palabras de Contreras: “Perdóname hermano, tengo que hacer esto”. Tras el incidente, Contreras habría apuntado a Beliz con el arma, obligándole a conducir hasta su casa. Allí, Contreras le pidió que se deshiciera del arma, a lo cual Beliz se negó, informando a su madre sobre lo sucedido.
Desarrollo del Caso
Beliz intentó reportar el incidente a la policía de la ciudad de Álamo, pero según su testimonio, no recibió ayuda. Posteriormente, las autoridades comenzaron a buscar a Beliz, quien finalmente se presentó a la oficina del alguacil. Esto dio inicio a una investigación que resultó en el arresto de Contreras por asesinato.
Próximos Pasos en el Juicio
El juicio continuará el lunes, cuando se espera que Beliz regrese a la corte acompañado de un abogado. El testimonio de Beliz es crucial para el desarrollo del caso y podría tener un impacto significativo en el veredicto final.
Reportando desde Edinburg para Noticias Univisión, Samantha Ruiz.
Hombre es acusado de secuestro agravado en Donna; enfrenta fianza de $500,000
DONNA, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales el 19 de septiembre de 2025 contra Michael Contreras, de 27 años, por el delito de secuestro agravado, considerado un delito grave en primer grado. La fianza fue...
Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente...
Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road
PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad...
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025
McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...
Policía de La Grulla busca a sujeto acusado de violencia familiar y otros delitos
LA GRULLA, Texas — El Departamento de Policía de La Grulla solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a un hombre identificado como José Treviño III, también conocido como “Joey” o “El Choco”, quien cuenta con varias órdenes de arresto en su contra. De acuerdo...
CBP incauta más de 840 mil dólares en metanfetamina en el Puente Internacional de Brownsville
BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Veteranos realizaron un decomiso de presunta metanfetamina...
Ken Paxton anuncia arresto en Starr County por esquema ilegal de recolección de boletas
Austin, Texas. – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de Modesta Vela en Starr County, acusada de operar un esquema ilegal de recolección de boletas durante las elecciones generales de 2022. La investigación, que se extendió por varios años, se...
Laboratorio forense en Weslaco abre sus puertas al público
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráiler
Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.