Juicio de Carlos Contreras: Testimonios Clave en el Caso de Asesinato

Juicio: Sigue el juicio de Carlos Contreras con testimonios contradictorios sobre el asesinato en Donna Lake.

By Cecilia Castaneda
Published September 19 2025
Introducción al Caso

El juicio de Carlos Julián Contreras ha capturado la atención del público mientras se desarrolla en la corte. En el quinto día del juicio, se han presentado testimonios cruciales que podrían determinar el destino de Contreras, quien está acusado del asesinato de Genaro Aisea Castillo en Donna Lake.

Testimonios Contradictorios

El caso ha dado un giro inesperado con declaraciones contradictorias de los testigos. Miranda Luna, un testigo clave, había testificado previamente que Jorge Beliz, de 21 años, había ordenado a Contreras matar a Castillo mientras le apuntaba con un arma. Sin embargo, en la corte, Beliz ofreció una versión diferente de los eventos.

La Versión de Jorge Beliz

Beliz declaró que fue recogido por Contreras en Álamo y que en el vehículo ya se encontraban Luna e Izzy, quien parecía estar bajo los efectos de las drogas. Según Beliz, al llegar a Donna Lake, Contreras le pidió esposar a Izzy, pero él se negó. Fue después cuando escuchó los disparos y las súplicas de Izzy, seguido por las palabras de Contreras: “Perdóname hermano, tengo que hacer esto”. Tras el incidente, Contreras habría apuntado a Beliz con el arma, obligándole a conducir hasta su casa. Allí, Contreras le pidió que se deshiciera del arma, a lo cual Beliz se negó, informando a su madre sobre lo sucedido.

Desarrollo del Caso

Beliz intentó reportar el incidente a la policía de la ciudad de Álamo, pero según su testimonio, no recibió ayuda. Posteriormente, las autoridades comenzaron a buscar a Beliz, quien finalmente se presentó a la oficina del alguacil. Esto dio inicio a una investigación que resultó en el arresto de Contreras por asesinato.

Próximos Pasos en el Juicio

El juicio continuará el lunes, cuando se espera que Beliz regrese a la corte acompañado de un abogado. El testimonio de Beliz es crucial para el desarrollo del caso y podría tener un impacto significativo en el veredicto final.

Reportando desde Edinburg para Noticias Univisión, Samantha Ruiz.

