CONDADO HIDALGO, TEXAS – En el cuarto día del juicio contra Carlos Julián Contreras, se presentaron nuevos testimonios que han impactado a todos los presentes en la corte de Edinburg. Contreras está acusado del homicidio de Genaro Isea Castillo, ocurrido en el año 2020. El juicio ha captado la atención mediática por la gravedad de los cargos y las circunstancias que rodean el caso.

El día de hoy, el jurado escuchó el testimonio de Miranda Luna, la concubina actual de Contreras, quien brindó un relato detallado de los eventos que llevaron al trágico incidente. Luna, quien también era novia del acusado en ese momento, estuvo presente durante el homicidio. Su testimonio ha sido crucial para entender la dinámica de lo sucedido.

Según Luna, el día del crimen, ella se encontraba en una camioneta junto a Castillo, Contreras y un individuo llamado George. La situación se tornó violenta cuando George, furioso, amenazó a Izzy y a Contreras, obligándoles a conducir hacia el área de Donna Lake. Al llegar, George entregó un arma a Contreras, exigiéndole que disparara a Izzy. A pesar de las súplicas de Contreras de no querer hacerlo, la situación culminó con un disparo mortal.

Luna describió cómo, tras el disparo, los tres hombres huyeron de la escena. George limpió el vehículo de huellas dactilares y se llevó las armas, mientras que Luna y Contreras regresaron a su domicilio. Contreras, según Luna, estaba visiblemente afectado, llorando y asegurando que no era un monstruo, que había sido obligado a cometer el acto.

El testimonio de Luna es particularmente significativo ya que ella compareció con un acuerdo de inmunidad, habiendo sido previamente amenazada de muerte por George. Estas revelaciones plantean interrogantes sobre la culpabilidad de Contreras y el papel coercitivo de George en el crimen.

El juicio continuará mañana, con el jurado regresando para escuchar más del testimonio de Luna, quien se ha convertido en una pieza central del caso. Este proceso legal sigue creando expectativa, ya que las declaraciones de los testigos podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Samantha Ruiz, reportera de Noticias Univisión, ha estado cubriendo el juicio en vivo desde Edinburg, asegurando que se proporcionará toda la información relevante a medida que se desarrolle el caso.