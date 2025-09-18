El juicio de Carlos Contreras, un joven de 23 años acusado de asesinar a Genaro Isaí Castillo, avanza en su tercer día en la ciudad de Edinburg. La audiencia ha sido testigo de una serie de declaraciones que podrían ser determinantes en el desarrollo del caso.

Contexto del Homicidio

El 14 de enero de 2020, el cuerpo de Genaro Isaí Castillo fue encontrado cerca del área de Donna Lakes con siete disparos. Carlos Contreras fue acusado de su asesinato, y el juicio que se desarrolla actualmente busca esclarecer los hechos. Durante el proceso, se ha mencionado un desacuerdo entre Carlos y otra persona, relacionado con el interés de esta última en la novia de Carlos. Este conflicto podría haber sido el detonante de la tragedia.

Testimonios Cruciales

En el juicio, un testigo relató un desacuerdo entre Carlos y una tercera persona, quien intentó hablar con la novia de Carlos sin saber que ella estaba en una relación. Este testigo, un hermano de la víctima, también expresó sus sospechas sobre Carlos, ya que su hermano fue visto por última vez con él antes de ser encontrado muerto. No obstante, el testimonio se complica al revelarse que el ADN encontrado en una servilleta con sangre en la camioneta de Carlos no coincide con el de la víctima.

Avances en la Investigación

Las autoridades consideran a todas las personas presentes en la camioneta el día del homicidio como personas de interés. A pesar de las sospechas, las pruebas de ADN no han vinculado directamente a Carlos con el crimen. La juez ha convocado a nuevos testigos para el día siguiente, lo que podría proporcionar más claridad sobre el caso.