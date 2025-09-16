HOY

Juicio de Carlos Contreras Revela detalles impactantes en caso de homicidioEricks Webs DesignEricks Webs Design

Juicio Carlos Contreras: Testimonios y pruebas clave emergen en el juicio de Carlos Contreras, acusado del asesinato de Genaro Isaí Castillo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 16 2025
Un juicio que está capturando la atención del público en Edinburg ha revelado detalles estremecedores sobre el caso de Carlos Contreras, un joven de 23 años acusado del asesinato a tiros de Genaro Isaí Castillo, un estudiante de preparatoria. El proceso judicial avanza con testimonios e imágenes que podrían ser determinantes para el veredicto final.

Desarrollo del Juicio

El segundo día del juicio de Carlos Contreras se centró en presentar evidencias cruciales y testimonios que podrían influir en la decisión del jurado. La corte fue testigo de la presentación de videos que muestran a los investigadores señalando áreas clave de la escena del crimen, donde se encontraron casquillos de bala.

Entre los testigos, se destacaron amigos del acusado y de la víctima, así como especialistas que ofrecieron su testimonio sobre los hechos. Un joven testificó sobre un desacuerdo entre Carlos, la víctima, y una tercera persona identificada como Reggie. Este testigo afirmó que Carlos le pidió ayuda para conseguir un arma, poco antes de que se enterara del trágico suceso.

Testimonios y Evidencias

El cuerpo de Genaro Isaí Castillo fue encontrado en enero de 2020 en una zona rural al sur de Donna. Vestía pants y una playera negra, llevando consigo una mochila cuando fue descubierto por un agricultor. Las pruebas presentadas incluyen imágenes de la residencia de Contreras, donde se encontró una carta que supuestamente escribió, expresando sentimientos de pérdida y disculpas a sus padres por su manera de pensar.

Además, se mostraron fotografías de una camioneta vinculada a Contreras, en la cual se encontraron casquillos y una servilleta con manchas. Sin embargo, la defensa argumentó que las balas no coinciden exactamente con las encontradas en la escena del crimen y cuestionó la falta de análisis de ADN en las manchas de la servilleta.

Continuidad del Caso

El juicio continuará en los próximos días, con más testigos y pruebas por presentar. La comunidad permanece atenta al desarrollo de este caso que ha generado gran interés debido a sus complejidades y el impacto emocional sobre las familias involucradas.

