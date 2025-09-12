DONNA, TEXAS – Un juez declaró nulo el juicio contra Carlos Julián Contreras, de 23 años, acusado de la muerte a tiros del estudiante de preparatoria Genaro Isaiah “Izzy” Castillo, ocurrida el 12 de enero de 2020.

La decisión se tomó luego de que la defensa presentara una moción al descubrir que los fiscales habían ofrecido “inmunidad total” a un testigo clave días antes de la selección del jurado, sin notificarlo a los abogados del acusado.

El proceso judicial estaba programado para iniciar el pasado lunes, tras la conformación del jurado el 5 de septiembre.

Sin embargo, la moción de la defensa fue aceptada y el caso quedó anulado.

De acuerdo con las investigaciones, el homicidio ocurrió tras una discusión entre Contreras y Castillo relacionada con dinero vinculado a actividades criminales.

El tribunal fijó una nueva fecha de inicio del juicio para este lunes, cuando se seleccionará a un nuevo jurado.