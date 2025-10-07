Edinburg, TX – Un juez del condado Hidalgo declaró culpable de asesinato a Mauricio Mata, de 18 años y originario de Edinburg, por su participación en un tiroteo fatal ocurrido en Weslaco en 2023.

El 11 de febrero de 2023, la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo respondió a un reporte de tiroteo en Weslaco. Al llegar, los agentes localizaron a un hombre que no respondía y presentaba siete heridas de bala. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por salvarle la vida, la víctima fue declarada muerta en el lugar.

De acuerdo con los familiares presentes durante el incidente, Mata —quien tenía 15 años al momento del crimen— fue identificado como el autor de los disparos. Tras el homicidio, el joven huyó a México, pero fue detenido el 23 de marzo de 2023 en el puerto internacional de entrada de Hidalgo.

El caso fue atendido por el juez Keno Vasquez en la Corte de Distrito 398 del condado Hidalgo. El 7 de octubre de 2025, Mata fue sentenciado a 37 años de prisión.

“Es muy lamentable ver la falta total de respeto que este joven mostró por la vida humana y por la ley”, declaró el fiscal del distrito, Toribio “Terry” Palacios. “Quienes cometan crímenes violentos deben estar preparados para pasar una gran parte de su vida tras las rejas”.

Los cargos se derivaron de una investigación realizada por la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.