MCALLEN, Texas — Agentes del Departamento de Policía de McAllen investigan una reunión privada donde presuntamente varios menores de edad consumieron bebidas alcohólicas.

El incidente ocurrió la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025 en una vivienda ubicada en la cuadra 2700 de South “M” Street, alrededor de las 12:34 a.m.

De acuerdo con la información preliminar, los oficiales acudieron al lugar tras recibir un reporte anónimo.

Al llegar, observaron latas y botellas de bebidas alcohólicas en el patio frontal de la propiedad. En ese momento, el dueño de la vivienda no se encontraba presente, pero posteriormente regresó para colaborar con las autoridades.

Las primeras indagatorias revelaron que la reunión fue organizada por Kamila Milian Figueroa, quien presuntamente facilitó bebidas alcohólicas a al menos seis personas menores de 21 años, consideradas menores según la ley estatal de Texas.

Se indicó además que varios asistentes huyeron del lugar mientras se realizaba la investigación policial.

Durante la intervención, una persona fue detenida por no identificarse correctamente ante las autoridades, lo cual constituye un delito menor de Clase B. Por su parte, Kamila Milian Figueroa fue arrestada en el lugar y enfrenta seis cargos por proporcionar alcohol a menores, delito clasificado como delito menor de Clase A.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y no se descarta que se presenten cargos adicionales conforme avancen las pesquisas.

La policía de McAllen exhortó a cualquier persona con información relacionada con este incidente a comunicarse de manera anónima con McAllen Crime Stoppers al 956-687-8477 o mediante la aplicación P3 Tips.