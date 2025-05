Weslaco, TX – Autoridades investigan un violento incidente ocurrido el pasado 7 de mayo en Weslaco, donde un hombre asegura haber sido baleado y atropellado. Aunque la información oficial sigue siendo limitada, la presunta víctima, quien pidió permanecer en el anonimato, habló en exclusiva con Noticias 48.

De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió tras una visita a una gasolinera junto con su hermano.

Al dirigirse de regreso a casa, notaron que un hombre los seguía.

“De regreso nos siguió un muchacho, llegó a la casa de mi hermano y empezó a decir ‘ah ya sé dónde viven’. Nos montamos en la camioneta y lo seguimos hasta la próxima calle. Ahí me bajé, él también se bajó y dio balazos. Me pegó en el pie, luego se subió a su troca, le dio a la camioneta y me atropelló también igualmente”, relató la víctima.

Los hechos ocurrieron cerca de la intersección de la calle Primera y la calle Palmas, donde oficiales respondieron a un reporte de disturbio. Sin embargo, autoridades indicaron que, por el momento, no pueden ofrecer más información sobre el caso.

La víctima, quien se encuentra hospitalizada en San Antonio en espera de una cirugía, asegura que el presunto agresor fue liberado bajo el argumento de defensa propia.

“Tengo una cirugía pendiente del pie para el miércoles. Me tuvieron que quitar cuero de la espalda y ponerlo en el pie, y me tienen que reconstruir el hueso porque ya no tengo hueso en el pie”, comentó.

Consultado sobre este tipo de casos, el fiscal del condado Hidalgo, Terry Palacios, explicó que la defensa propia puede aplicar bajo varias circunstancias.

“Muchas veces uno tiene derecho de proteger su propiedad, su casa, sus hijos o defender a una tercera persona. Pero todo depende de la situación y si esa ley aplica para justificar los actos cometidos”, señaló Palacios.

La investigación continúa y se espera que en los próximos días se dé a conocer más información.

Mientras tanto, la víctima pide justicia y asegura que su vida cambió por completo tras este hecho.