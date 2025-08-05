Los Fresnos, Texas — El Departamento de Policía de Los Fresnos investiga un robo ocurrido el pasado 31 de julio de 2025 en el fraccionamiento Valle Alto, ubicado en esta ciudad del condado de Cameron.

Las autoridades difundieron una fotografía de un vehículo y de una persona de interés relacionada con este caso.

El Departamento de Policía solicita la colaboración de la comunidad. Si alguien cuenta con información sobre el vehículo o el individuo en la imagen, se le pide comunicarse al (956) 233-4473.

Todas las llamadas serán tratadas de forma confidencial.