Entravision Communications
Noticias Locales

Investigan robo en Los Fresnos, buscan identificar a sospechosoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las autoridades difundieron una fotografía de un vehículo y de una persona de interés relacionada con este caso.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
Los Fresnos, Texas — El Departamento de Policía de Los Fresnos investiga un robo ocurrido el pasado 31 de julio de 2025 en el fraccionamiento Valle Alto, ubicado en esta ciudad del condado de Cameron.

El Departamento de Policía solicita la colaboración de la comunidad. Si alguien cuenta con información sobre el vehículo o el individuo en la imagen, se le pide comunicarse al (956) 233-4473.

Todas las llamadas serán tratadas de forma confidencial.

Los Fresnos Robo
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Aug 4, 2025

VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...

