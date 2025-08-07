EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter.

La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del domicilio. Oficiales de Control Animal acudieron a realizar una inspección y encontraron a más de 35 perros viviendo principalmente dentro de la casa. De acuerdo con las autoridades, los animales se encontraban en condiciones poco higiénicas y algunos mostraban signos de problemas en la piel.

El propietario de la vivienda accedió voluntariamente a entregar a los perros, y en estos momentos las cuadrillas trabajan para retirarlos de forma segura del lugar.

Aunque la investigación sigue en curso, las autoridades sospechan que el propietario podría estar enfrentando problemas de salud médica.