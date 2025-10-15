Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo conductor no ha sido identificado— impactó un semáforo, lo que ocasionó la caída de cables eléctricos que quedaron expuestos sobre la vía.

El incidente obligó al cierre temporal del área en ambas direcciones mientras oficiales realizaban labores de control de tráfico y cuadrillas de mantenimiento trabajaban para restablecer la seguridad en la zona.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas y evitar el área mientras continúan las labores de reparación e investigación para dar con el responsable.