HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Investigan choque con fuga que derribó semáforo en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo conductor no ha sido identificado— impactó un semáforo, lo que ocasionó […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 15 2025
Ad Placeholder

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo conductor no ha sido identificado— impactó un semáforo, lo que ocasionó la caída de cables eléctricos que quedaron expuestos sobre la vía.

El incidente obligó al cierre temporal del área en ambas direcciones mientras oficiales realizaban labores de control de tráfico y cuadrillas de mantenimiento trabajaban para restablecer la seguridad en la zona.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas y evitar el área mientras continúan las labores de reparación e investigación para dar con el responsable.

Accidente choque con fuga Cierre vial Edinburg Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Oct 15, 2025

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...

Ad Placeholder
SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

Oct 13, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...

Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco

Mujer pierde la vida en accidente en La Feria

Oct 13, 2025

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Oct 10, 2025

Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...

Ad Placeholder
Ad Placeholder