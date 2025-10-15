Investigan choque con fuga que derribó semáforo en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo conductor no ha sido identificado— impactó un semáforo, lo que ocasionó […]
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo conductor no ha sido identificado— impactó un semáforo, lo que ocasionó la caída de cables eléctricos que quedaron expuestos sobre la vía.
El incidente obligó al cierre temporal del área en ambas direcciones mientras oficiales realizaban labores de control de tráfico y cuadrillas de mantenimiento trabajaban para restablecer la seguridad en la zona.
Las autoridades exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas y evitar el área mientras continúan las labores de reparación e investigación para dar con el responsable.
- Edinburg CISD y el Condado Hidalgo ofrecerán clínica de vacunación el 16 de octubre
- Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
- Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
- Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
- Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...
SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship
CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...
Departamento de Policía de Brownsville suspenderá inspecciones 68-A por Columbus Day
BROWNSVILLE – El Departamento de Policía de Brownsville informa a la comunidad que en conmemoración del Día de Columbus, no se llevarán a cabo las inspecciones 68-A el lunes 13 de octubre de 2025. Esta medida busca permitir que tanto el personal policial como los...
Peatón muere tras ser atropellado en Brownsville
La investigación continúa.
Mujer pierde la vida en accidente en La Feria
LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...
Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos
Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...
Policía de Brownsville solicita ayuda para localizar a hombre con orden de arresto
La información proporcionada podría resultar en una recompensa en efectivo.
Autoridades dan con paradero de adulto mayor desaparecido en el Condado Hidalgo
CONDADO HIDALGO — La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo solicita la ayuda del público para localizar a Ramón Peña, de 85 años, quien ha sido reportado como desaparecido y poco después fue loclizado De acuerdo el reporte de busqueda, el Sr. Peña padece varias...
Reabren la carretera estatal 48 tras accidente de tres vehículos
El incidente provocó el cierre total de la vía mientras las autoridades realizaban las labores de investigación y limpieza. Sin embargo, el tránsito ya ha sido reabierto, de acuerdo con la más reciente actualización del DPS.