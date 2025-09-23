La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.
Anuncian fondos para infraestructura y crecimiento económico en el Valle del Río Grande.
El Gobernador de Texas, Greg Abbott, realizó una visita al Valle del Río Grande para anunciar una serie de inversiones significativas destinadas a la expansión del aeropuerto del centro del Valle de Texas, ubicado en la ciudad de Weslaco. Este esfuerzo se enmarca dentro de un plan para impulsar el comercio y el crecimiento económico en la región.
La inversión total asciende a varios millones de dólares, con partidas específicas dirigidas a diferentes aspectos de la infraestructura del aeropuerto. Se destinarán 10 millones de dólares para la ampliación de la autopista, 8 millones para mejorar el sistema de drenaje y suministro de agua, y otros 8 millones para la construcción de un nuevo hangar. Estas mejoras tienen el objetivo de facilitar el flujo comercial y mejorar la infraestructura necesaria para el crecimiento económico.
El alcalde de Weslaco, Adrián González, destacó la importancia de estas inversiones no solo para Weslaco, sino para todo el Valle del Río Grande. Según González, estas mejoras permitirán una mejor respuesta ante desastres y contribuirán significativamente al crecimiento económico de la región. “Aquí es donde podemos ayudar a toda la gente por cualquier desastre que pase también para el crecimiento económico de la ciudad y no solo de la ciudad, sino de todas las ciudades en esta área”, afirmó.
Uno de los aspectos clave de la inversión es la asignación de fondos para establecer equipos de primeros auxilios y emergencias dentro del aeropuerto. Esto es fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal, así como para estar preparados ante cualquier eventualidad en el futuro.
La visita del Gobernador Abbott y el anuncio de estas inversiones marcan un paso importante para el desarrollo de Weslaco y del Valle del Río Grande en su conjunto. Las mejoras en infraestructura no solo beneficiarán a la economía local, sino que también sentarán las bases para un crecimiento sostenido en los próximos años.
