Anuncian fondos para infraestructura y crecimiento económico en el Valle del Río Grande.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
El Gobernador de Texas, Greg Abbott, realizó una visita al Valle del Río Grande para anunciar una serie de inversiones significativas destinadas a la expansión del aeropuerto del centro del Valle de Texas, ubicado en la ciudad de Weslaco. Este esfuerzo se enmarca dentro de un plan para impulsar el comercio y el crecimiento económico en la región.

La inversión total asciende a varios millones de dólares, con partidas específicas dirigidas a diferentes aspectos de la infraestructura del aeropuerto. Se destinarán 10 millones de dólares para la ampliación de la autopista, 8 millones para mejorar el sistema de drenaje y suministro de agua, y otros 8 millones para la construcción de un nuevo hangar. Estas mejoras tienen el objetivo de facilitar el flujo comercial y mejorar la infraestructura necesaria para el crecimiento económico.

El alcalde de Weslaco, Adrián González, destacó la importancia de estas inversiones no solo para Weslaco, sino para todo el Valle del Río Grande. Según González, estas mejoras permitirán una mejor respuesta ante desastres y contribuirán significativamente al crecimiento económico de la región. “Aquí es donde podemos ayudar a toda la gente por cualquier desastre que pase también para el crecimiento económico de la ciudad y no solo de la ciudad, sino de todas las ciudades en esta área”, afirmó.

Uno de los aspectos clave de la inversión es la asignación de fondos para establecer equipos de primeros auxilios y emergencias dentro del aeropuerto. Esto es fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal, así como para estar preparados ante cualquier eventualidad en el futuro.

La visita del Gobernador Abbott y el anuncio de estas inversiones marcan un paso importante para el desarrollo de Weslaco y del Valle del Río Grande en su conjunto. Las mejoras en infraestructura no solo beneficiarán a la economía local, sino que también sentarán las bases para un crecimiento sostenido en los próximos años.

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

