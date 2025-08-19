Brownsville, TX – La Junta de Servicios Públicos de Brownsville (BPUB) informó que hoy se realizará una interrupción temporal en el suministro de agua, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., en el área de East 13th Street y Elizabeth Street.

De acuerdo con la dependencia, el corte es necesario para que las cuadrillas puedan conectar una línea de agua de 8 pulgadas en la zona.

Se estima que alrededor de 17 clientes resultarán afectados por esta medida.