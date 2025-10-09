HOY

SAN JUAN, TEXAS – Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos esta situación.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos esta situación.

