Entravision Communications
By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 20 2025
BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), asignados al área de carga del Puente Internacional Los Indios, interceptaron un cargamento de presunta cocaína valuado en 297 mil 892 dólares oculto dentro de un tractocamión.

La incautación ocurrió el lunes 18 de agosto, cuando oficiales de CBP remitieron un tractocamión a una inspección secundaria tras detectar anomalías mediante un sistema de imágenes no intrusivo. Durante la revisión, con la ayuda de una unidad canina, los agentes encontraron nueve paquetes escondidos dentro del vehículo, que contenían un total de 22.3 libras de presunta cocaína.

“Sin importar el medio de transporte, nuestros oficiales se mantienen vigilantes en el cumplimiento de sus deberes”, declaró Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville. “Sus esfuerzos permitieron esta importante incautación de droga, evitando que llegara a nuestras calles y comunidades”.

Los oficiales de CBP confiscaron tanto la droga como el vehículo.

Además, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación criminal en torno al caso.

