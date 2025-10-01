Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado.

El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS detectó a un grupo de migrantes cerca del Río Grande en Starr County, quienes estaban siendo cargados en una camioneta Chrysler por un presunto traficante de personas.

Momentos después, un equipo de DPS Brush interceptó el vehículo, lo que derivó en una breve persecución. El conductor y varios ocupantes huyeron a pie, pero finalmente las autoridades lograron asegurar a 10 migrantes indocumentados, entre ellos dos originarios de Uzbekistán y uno de Eslovenia.

El conductor logró escapar, mientras que los 10 migrantes fueron entregados a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para su custodia.

De acuerdo con el DPS, este operativo forma parte de los esfuerzos permanentes de Operation Lone Star, estrategia estatal para combatir el contrabando humano y reforzar la seguridad en la frontera.